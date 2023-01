La ruleta de la suerte ha conseguido convertirse en uno de los programas más longevos de la historia de la televisión en España. No en vano lleva años en antena. A pesar de que ha pasado por diversas etapas lo que nadie puede negar es que tiene éxito entre su público. Tanto que Antena 3 ha decidido mantenerlo a pesar de la competencia tan fuerte como el Ya es Mediodía de Sonsoles Ónega.

Durante el confinamiento Antena 3 no pudo emitir capítulos nuevos de La Ruleta de la Suerte. A pesar de que se graban con mucha antelación (de hecho se producen varios programas al día para amortizar el esfuerzo) el archivo no era infinito y Atresmedia tuvo que empezar a repetir programas ya emitidos. No en vano hay que tener en cuenta que este tipo de programas exigen mover a mucha gente (entre técnicos, guionistas, público, trabajadores y concursantes), y eso hace que sea imposible hacerlo si se quieren respetar las medidas de aislamiento impuestas por el decreto del estado de alarma impulsado para luchar contra la propagación del coronavirus.

Es por eso que Antena 3 rescató en su web algunos de los mejores momentos de los últimos años de La Ruleta de la Suerte.

Peor uno e los trabajadores del programa que más destaca es sin duda Joaquín Padilla, el conocido cantante de La Ruleta de la Suerte. Padilla, ex miembro del grupo Iguana Tango, siempre ha recibido muchas críticas desde que está al frente de la banda del concurso. Sin embargo, ellos se lo toman con humor. Es el caso de este tuit colgado por Antena 3 haciendo alusión al Spotify "Wrapped", una manera que tienen los usuarios de esta aplicación musical de saber cuántos minutos de escucha tienen durante todo el año.

Antena 3 ha decidido colgar pues el "Wrapped" de La Ruleta de la Suerte, saliendo como resultado todas las canciones de Iguana Tanto, pero con muy pocos minutos de escucha: "Me meo", escribe un usuario en Twitter.