"Arrepentimiento total". Así ha calificado una de las invitadas de "La resistencia" su paso por el programa. Además, ha asegurado que, ahora mismo, no se plantearía regresar al show de David Broncano.

La invitada en cuestión es María Pombo, quien vivió una situación bastante tensa en el programa, ya que durante su participación se "pinchó" en las pantallas su teléfono móvil, llegándose a ver hasta algunas de sus conversaciones en redes sociales. A raíz de esto se descubrió que la "influencer" estaba embarazada, lo que ocasionó un gran revuelo entre todos sus fans y seguidores.

Recientemente, a través de sus redes sociales se sometió a un "tercer grado" con sus seguidores, que le preguntaron por si volvería a acudir al programa: "Por ahora diría que no, jamás; pero nunca digas nunca, al final", comenzó diciendo, antes de abundar: "Sentí arrepentimiento total y profundo. Dije: 'Qué necesidad había'".

Además, reconoció que éste era un asunto que le afecta bastante. "Yo creo que ellos tampoco se dieron cuenta (de que salía un predictor). Había cosas pixeladas de caras de gente anónima, bebés, conversaciones... pero mis fotos no estaban pixeladas", aseguró, mientras continuaba con su explicación. "No me di cuenta ni yo, que era mi teléfono. Me di cuenta al día siguiente por TikTok", reconoció.