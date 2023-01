El final del primer mes del año llega a Netflix con un estreno muy demandado por los suscriptores. La plataforma continúa en su lucha por no perder suscriptores a base de estrenos lanzados al catálogo semanalmente. Pero no todo son novedades; de alguna forma habrá que fidelizar a los consumidores que ya eran afines a la plataforma. A la estrategia también se une la compra de clásicos del cine para satisfacer el apetito de los más cinéfilos. Tampoco sería suficiente si las empresas de contenido ‘en streaming’ no sacaran partido de sus historias más exitosas a base de la renovación de contenido con nuevas temporadas, secuelas, precuelas o spin-offs.

Su importancia en el panorama cultural de hoy que muchos de los grandes aspirantes a los galardones cinematográficos más importantes pasan del cine a su catálogo en seguida. Ocurre con las películas, pero no con las series; un tipo de contenido actualmente en tendencia. Las producciones de este tipo siempre dan más de sí. Dan mucho juego al creador, que puede crear una historia todo lo extensa que quiera, y genera una comunidad de seguidores insaciables. Tampoco el secreto reside por completo en las historias a medio contar; a veces vienen dadas en otro contexto con una masa de seguidores ya constituida. ‘La Chica de Nieve’ estará disponible a partir del viernes, 27 de enero. Basada en el bestseller de Javier Castillo, un thriller en el que una periodista de investigación detrás de la reciente desaparición de una niña de tres años. La novela de Castillo fue la más vendida durante la pandemia y suma más de un millón de ejemplares vendidos. Ahora, sus protagonistas tomarán vida en el cuerpo de Milena Smith y José Coronado. No obstante, no es la única producción que llegará durante estos días a Netflix: Los Reyes de Johannesburgo. Llega la segunda temporada de esta serie estrenada en 2020 en la que los hermanos Masire luchan contra una maldición que persigue a su familia mientras lideran el hampa de Johannesburgo. Agencia Lockwood. Tres adolescentes que investigan hechos paranormales luchan por destapar una conspiración malvada. La gente como vosotros. Dos jóvenes de orígenes distintos se enamoran en Los Ángeles y deberán superar el choque cultural entre sus familias y sus orígenes.