Si algo caracteriza a La Ruleta de la Suerte es la variedad de concursantes que intentan hacerse con el premio final. Por su plató pasan personas de todas las edades, gustos y conocimientos con un objetivo común y que cuentan con la simpatía de Jorge Fernández y Joaquín Padilla. Ambos llevan desde el principio apostando por el programa y han generado una complicidad entre ellos que llena el espacio de momentos icónicos donde además los concursantes disfrutan. En varias ocasiones han acaparado mensajes en redes sociales por cualquier circunstancia y eso ha colocado al programa en tendencias.

A lo largo de los años, La Ruleta de la Suerte ha ido variando su formato en busca de renovación. Varios son los cambios a los que se ha sometido, tanto en la estética como en el juego, para mantener a la audiencia enganchada. Tanto es así que ni los gajos ni los juegos de panel son los mismos que hace unos años, puesto que han ido entrando nuevos premios, casillas trampa...

Y es que, a fin de cuentas, La Ruleta de la Suerte es uno de los programas más longevos de la historia de la televisión. El formato vino inspirado por el concurso estadounidense que lleva el mismo nombre: ‘Wheel of fortune’. En España aterrizó precisamente en el año 1990, aunque luego diera el salto a Telecinco y finalmente volviera a la que fue su primera casa en el año 2006. Durante todo ese tiempo de cambio de cadena, presentadores y concursantes, han tenido lugar también esos cambios de formato, las novedades y las sorpresas para la audiencia.

El cantante del programa debe adaptar el repertorio musical para agradar a todo el mundo con canciones de todas las épocas y géneros. Sin embargo, en uno de sus últimos programas contó con tres participantes muy jóvenes que, para descontento de Padilla, no le acompañaron cantando en varias de sus intervenciones. Los comentarios del cantante han hecho que Jorge Fernández le tuviera que invitar a una comida para que dejara de poner pegas, aunque parece que no ha resultado efecto: “Me tenéis contento hoy, menos mal que me he ganado la comida que sino…”. Aunque ambos pensaban que acababa de interpretar un temazo, los concursantes insistieron en que si les ponían alguna actual sí que se la iban a saber. El presentador respondió a las objeciones de Padilla dirigiéndose a los tres concursantes: “Lo que me hacéis hacer para tener contento al cantante…”.