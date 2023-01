El preestreno de la nueva serie de Netflix, 'La chica de nieve', en Málaga ha sido la excusa perfecta para que numerosos rostros conocidos hayan viajado hasta la ciudad andaluza para arropar a Milena Smith y José Coronado en la première del que promete ser uno de los bombazos de la temporada, basado en la novela homónima de Javier Castillo.

Una de las celebrities que más expectación ha despertado entre la multitud congregada a las puertas del cine Albéniz ha sido Carlota Corredera, que, acompañada por su marido Carlos de la Maza y radiante con un total look negro con transparencias, nos ha hablado de los últimos bombazos de la crónica rosa - como la 'traición de Gustavo Guillermo a María Teresa Campos o la canción en la que Shakira arrasa con Gerard Piqué y Clara Chía - ha cerrado la puerta a un posible regreso a 'Sálvame', y ha revelado su nuevo y sorprendente proyecto.

Alejada del foco mediático desde que dejó el programa en el que trabajó 12 años, la presentadora deja claro que "no ha desaparecido" aunque muchos se empeñen en asegurar lo contrario y, en una etapa de transición confiesa que "tengo muchas ganas de seguir trabajando, seguir comunicando y seguir disfrutando de mi profesión, que la adoro".

"Estoy en el punto, espero, de recoger una cosecha que se perdió. El año pasado ha sido un año muy tranquilito y espero que broten muchas cosas que se han sembrado" explica, reconociendo que aunque "cree" y "espera" que pronto la podamos ver en un nuevo proyecto, "si hay algo que me ha demostrado la tele es que nada es seguro, nada es para siempre. Pero espero volver muy pronto".

Sin embargo, tiene claro que su vuelta no tendrá nada que ver con 'Sálvame' porque, como afirma con contundencia, "mi etapa allí ha terminado. Es una hoja que he pasado". "Creo que estoy llena de todo lo que viví allí, me lo llevo para toda mi vida, mi matrimonio lo conocí allí, todo. Pero mi tiempo allí ha terminado" confiesa.

Muy sincera, Carlota admite que ha sufrido con las críticas recibidas en los últimos meses, pero también deja claro que ha "aprendido a gestionarlo" y a "tomar distancia de todo". "He llorado, pero no por la tele. Al final, el trabajo es trabajo y lo importante es que esté todo bien en casa y en casa todo está bien" añade, revelando el gran momento que atraviesa con su marido y su hija Alba, de siete años.

Además, tiene nuevos proyectos y como desvela en primicia, le encantaría escribir una novela negra: "Tengo que conseguirlo. Lo haré algún día. Pero una novela es un oficio. Una cosa es escribir un libro de entrevistas o autobiográfico hablando de tus problemas con la comida y otra cosa es una novela. Yo creo que puedes querer hacerlo pero luego a lo mejor te sale un truño. Yo voy a intentar que sea buena, pero sé que es algo que me encantaría hacer".

Para una novela negra precisamente daría el culebrón protagonizado por la familia Campos tras destaparse la presunta traición de Gustavo Guillermo a María Teresa Campos. Un asunto en el que Carlota no ha dudado en mojarse y, revelando que el otro día se encontró con el chófer y éste le dijo que "tenía la conciencia muy tranquila", confiesa que a ella le "cuesta mucho creer" que el fiel escudero de la veterana presentadora haya grabado a su jefa.

"No me meto en si creo más a Gustavo o a Kiko, pero yo siempre le he visto muy cariñoso con Teresa. Es lo que he vivido. Y a mí lo que me preocupa realmente es la salud de Teresa. Porque yo creo que al final, aquí todo el mundo se puede enfadar y podemos generar horas de contenido, pero a mí lo que me preocupa es que Teresa lo esté pasando mal porque le tengo muchísimo cariño" añade. "Mi madre siempre ha dicho que 'Gustavo es el hijo que yo no he tenido'", se confesaba Carmen Borrego.

Cambiando de tema, Carlota tampoco ha dudado en pronunciarse sobre la guerra abierta entre Shakira y Piqué tras el lanzamiento de la nueva canción de la colombiana y aunque no ve bien que haya nombrado a Clara Chía, sí se posiciona al lado de la cantante: "Entiendo que haya gente que le parezca mal que haya hecho algo así del padre de su hijo, de sus hijos, pero ostras. Cada vez que hace algo una mujer, lo analizamos al microscopio y lo que hacen los tíos no lo analiza nadie. Es un poco aburrido. Hay gente que ha cantado toda la vida a sus ex, que meten caña y no ha pasado nunca nada. Y de pronto lo hace Shakira y se viene el mundo abajo. Pues no, chico. Las mujeres no lloran, ahora facturan. Y me parece alucinante que esté todo el mundo opinando de sus hijos. ¿No se preocupará ella más de sus hijos que yo?".

Además, la presentadora ha hablado sobre el regreso de Paz Padilla a Mediaset con un nuevo programa los sábados por la noche, confesando que le desea "lo mejor". "El año año pasado para ella fue un año raro y veo que tiene un montón de proyectos y espero que le vaya siempre súper bien" añade.

Como bien le va a Rocío Carrasco, a la que confiesa que ve "feliz". "Creo que está renaciendo" asegura.