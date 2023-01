"La isla de las tentaciones" se ha convertido, desde su estreno, ya en 2020, en una de las apuestas seguras de Telecinco. Desde entonces, se ha especulado mucho sobre las condiciones de los concursantes en la isla: sueldos, guionización de todo lo que pasa... Ahora uno de los participantes ha revelado la cantidad de alcohol que les permitían beber por las noches. "Si no la gente se ponía que no veas".

La primera temporada de "La isla de las tentaciones" se estrenó el 8 de enero de 2020. Cosechó cuotas de pantalla de en torno al 20%. La final tuvo un "share" del 30%, una cifra muy alta.

Tras este éxito, Telecinco no dudó en ir a por una segunda temporada, que también promedió cuotas de pantalla superiores al 20%, con un 28% en la gran final.

La tercera temporada no defraudó. La audiencia siguió fiel al programa, que se desarrolló en el primer trimestre de 2021, firmando más de un 25% de cuota de pantalla media.

Posteriormente Telecinco hizo una edición especial. "La última tentación", estrenado en septiembre de 2021, en el que reunieron a varios de los participantes más destacados de las tres primeras ediciones. Pese a todo lo que prometía, terminó por ser la edición menos vista. Eso sí, mantuvo cuotas de pantalla de entre el 15 y el 20%.

Poco tiempo después se estrenó la cuarta temporada del concurso, que nuevamente firmó cifras similares al especial. El 21 de septiembre se estrenó la quinta entrega que, como en las anteriores, firmó muy buenas cifras de "share".

Ahora se ha esternado la sexta temporada.

En el programa, una de las claves es lo que pasa en las fiestas nocturnas. Y en ellas no falta el alcohol. Ahora, un exconcursante, Hugo Paz, quien acudió como soltero a la quinta temporada del programa y acabó siendo finalista, ha revelado lo que podían. "Nos daban un máximo de cuatro por noche", llegó a revelar. Ante la sorpresa de su respuesta, ya que algunos no esperaban que el alcohol estuviese racionado, afirmó que era una de las normas del programa. "Claro, si no la gente se ponía que no veas", afirmó entre risas.