Polémica en El programa de Ana Rosa por un reportaje. Mayka Navarro, una de sus reporteras más conocidas se ha visto obligada atener que dar explicaciones por uno de sus reportajes

La catalana realizó una conexión en directo desde el Mercado de la Boquería, en Barcelona, para hablar de la bajada del IVA en los productos básicos de alimentación, la nueva medida adoptada por el Gobierno. La periodista había explicado que, a pesar de la medida, todo estaba un 13% más caro, pero a la hora de hacer las preguntas se encontró con respuestas que la sorprendieron. Un frutero le confirmó que habían bajado todos los precios y Mayka Navarro reaccionó en tono de humor: "No puede ser que todo el mundo me diga que ha bajado todo... Voy a tener que cambiar de mercado". Una respuesta que causó tal revuelo en las redes que en poco tiempo la periodista se hizo viral.

La colaboradora había acudido a La Boquería para ver si se había aplicado la medida aprobada por el Gobierno que entró en vigor el 1 de enero. Para paliar la subida del IPC (Índice de Precios de Consumo), el Ejecutivo decidió suprimir el IVA de los productos básicos de alimentación que lo tenían al 4% y bajar al 5% otros como los aceites y las pastas. Y, al contrario de lo que Mayka Navarro comentó al inicio de la conexión en directo, los tenderos corroboraron esta reducción en los precios.

Las críticas no tardaron en inundar las redes sociales acusando a la periodista y al programa de manipulación. Pero, la realidad, según la catalana, es que lo que se difundió en redes desatando la polémica fue un vídeo montado con fragmentos del directo que "no tenía nada que ver con lo que ocurrió allí". Mayka Navarro piensa que "la intención era atacar al programa de estar en contra de la medida". Un episodio por el que se hizo viral, aunque la reportera asegura que no lee las redes sociales ni se deja llevar por ellas.

Ana Rosa para su programa para disculparse por el micro abierto

Si hace unos días Ana Rosa Quintana aclaraba en directo unas palabras que se le escucharon decir por culpa de un micrófono abierto, durante la mañana de este jueves ha vuelto a ocurrir algo similar. En esta ocasión, la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' se ha visto obligada a explicar el origen de una frase que se ha colado durante la emisión de un vídeo.

El espacio ha comenzado hoy poniendo el foco en Algeciras tras el ataque producido durante la tarde de ayer en dos iglesias. Hasta allí se ha desplazado Jorge Luque, que tras realizar una conexión en directo desde el lugar de los hechos, ha dado paso a un vídeo en el que se recogían unas declaraciones del vicario de la iglesia de Santa Ana, amigo íntimo del sacristán asesinado.

Durante la emisión de la pieza, se ha colado un audio con la voz del propio reportero. "¿Qué?", se le ha oído decir mientras parecía tener una conversación con el equipo del programa. "Es mentira, es mentira, es mentira", repetía al mismo tiempo que se escuchaban las declaraciones del entrevistado.

A la vuelta del vídeo, Ana Rosa ha comentado las imágenes y ha aprovechado para aclarar que las palabras de su compañero no estaban relacionadas con las del vicario, visiblemente afectado por la pérdida de su amigo.

"Iba a decir que lo que hemos escuchado, lo de 'es mentira, es mentira', era Jorge. Le estaban preguntando por una información que él dice que es mentira", ha matizado antes de pedir perdón a la audiencia: "Se ha colado el sonido, así que de verdad, lo sentimos".