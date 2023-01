Alberto Chicote ha sido el nuevo invitado de El Hormiguero para contar el nuevo trabajo tan duro, pero necesario en el que ha participado, un programa especial en el que se expone cómo viven realmente los ancianos en las residencias españolas: 'Hablando en plata: El escándalo de las residencias'. Se estrena este mismo jueves en Antena3.

El chef tiene multitud de momentos icónicos para contar, pero, en esta ocasión, ha optado por explicar la vez en la que pasó mayor miedo presentando 'Pesadilla en la cocina'. Chicote ha afirmado que tuvo que guardar "un par de cuchillos" que estaban cerca de la escena cuando el dueño de uno de los establecimientos se puso violento. “Hablamos del maltrato que mucha de las personas que han construido la sociedad en la que vivimos está sufriendo de un modo injustificado, innecesario y bastante vil”. “Hace unos años hicimos un reportaje sobre la comida en las residencias y después de la pandemia quisimos volver a ver qué había pasado y lo que nos hemos encontrado es estremecedor, comidas de mierda, trato vejatorio y una patente de corso para actuar con un “me da todo lo mismo, esto es un negocio y si me ahorro un dinero mejor”. Y eso es para contarlo”. “Muchas de las personas que viven en las residencias y se ven aquejadas son derivadas al centro médico, bien, pues en muchos de los informes aparecen las palabras malnutrición y deshidratación, algo que se traduce en maltrato”. “Parece que nos hemos olvidado de las personas que más necesitan nuestra ayuda”, ha contado.

No obstante, más allá del interesante mensaje del televisivo chef, la polémica ha vuelto al programa de Antena 3 por un comentario realizado por su presentador. durante la sección de Pilar rubio, analizaban varios estilismos y Motos ha terminado con una frase que no ha gustado en redes sociales. "El friki japonés también", ha dicho señalando a una imagen en la que se veía al rapero surcoreano J-Hope. su comentarios no ha gustado a los seguidores, tal y cómo han condenado en redes sociales. "Condenamos el comentario racista realizado por el señor Pablo Motos del programa @El_Hormiguero En el cual se dirige a J-HOPE de forma despectiva llamándolo “friki japonés”. Exigimos el debido respeto al Artista. La actitud de estas personas no nos representa como Españoles!".

📢Condenamos el comentario racista realizado por el señor Pablo Motos del programa @El_Hormiguero



En el cual se dirige a J-HOPE de forma despectiva llamándolo “friki japonés”.

Exigimos el debido respeto al Artista. La actitud de estas personas no nos representa como Españoles! pic.twitter.com/Zr2anYcdk7 — J-Hope (제이홉) Spain🎶 JITB 📀 Fan Account (@Jhope_spain) 25 de enero de 2023

"Querido Pablo Motos, te presento a Jung Ho-Seok; más conocido por su nombre artístico J-Hope es un rapero, compositor, cantante, bailarín, coreógrafo y productor SURCOREANO. Nacido el 18 de febrero de 1994 en Ilgok-dong, Gwangju, Corea del Sur.", comentaba otro usuario. "Me quieres explicar, Pablo Motos, la poca vergüenza que tienes de llamarle friki japonés? Este hombre es uno de los famosos más reconocidos del mundo y es a base de su gran esfuerzo y dedicación. A ver si apañas un poco de decencia y dejas de decir comentarios tan racistas".