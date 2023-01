Gerard Piqué vuelve a estar en boca de todos, y es que el exfutbolista del Barça ha decidido publicar poco antes de medianoche su primera foto con Clara Chía, oficializando así todos los rumores ya sabidos y confirmados sobre su relación con la joven de 22 años.

A pocos minutos de publicarse, la imagen ya acumulaba más de 300.000 'likes' y 25.000 comentarios de todo tipo. Riqui Puig, exfutbolista también del Barça, le comentaba "Un fora de carta de manual", otros usuarios hacían referencia a la exitosa canción de Shakira con la comparación estrella entre coches y relojes.

Las Mamarazzis ya hablaron con el entorno más cercano de Clara Chía para conocer cuál era el estado de la pareja y, sobre todo, cómo lo ha digerido todo.

Vázquez y Fa explicaron en EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, que fuentes del entorno de la joven apuntan que la "situación ha sido incómoda en algunos momentos" y que "lleva mal ser reconocida o que la paren por la calle". Pero que, pese a todo, Chía está "tranquila" y su relación con Gerard Piqué está "cada vez más fortalecida", según han contado fuentes del entorno más cercano de la joven a las Mamarazzis.

No obstante, el programa Yes Mediodía ha desvelado una nueva infidelidad del futbolista, pero por el que la pareja no cortó. Ella misma se fue hasta el pisito de soltero del futbolista, les pidió a los inquilinos que se marcharan y le hizo las maletas. Hace más de una año que la loba de Barranquilla decidió que no quería que nada del futbolista la “sal-pique”.

Según ha publicado Vanitatis, la llegada de Clara Chía no fue la bomba que acabó con la relación de Shakira y Gerard Piqué. Según han contado, la cantante hace un año que se cansó de las deslealtades del catalán y le mandó a vivir a su pisito de soltero.

Un piso que ella en persona se encargó de desalojar en marzo de 2021 y que se convirtió en el centro neurálgico de los fiestones locos del culé. Unas fiestas que los vecinos entendieron cuando el propio jugador les contó que estaban en crisis y que se estaban dando un tiempo.

Shakira, los vecinos y los periodistas sabían que Clara Chía no era la primera mujer que pasaba por la vida del futbolista y por eso tardaron tanto en dar crédito a la noticia de la ruptura. Al parecer, cada poco tiempo Gerard regresaba al domicilio familiar para intentar salvar su relación, pero rápidamente regresaba a su pisito de la calle Muntaner.