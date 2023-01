La audiencia explota contra el "Deluxe". Después de que el programa anunciase a través de las redes sociales quién será el invitado de este viernes, buena parte de los seguidores han cargado contra la dirección por la elección. "Todo es una mentira; es mejor cambiar de canal", critican.

El "Deluxe" comenzó a emitirse en 2009. Desde entonces permanece en antena. Es presentado por Jorge Javier Vázquez. En ocasiones, este puesto lo ha ocupado María Patiño y Terelu Campos.

Cuenta con diversos colaboradores como Belén Esteban, Lydia Lozano, Jimmy Giménez-Arnau, Víctor Sandoval o Chelo García-Corqués.

Durante los tres primeros meses de 2021 y en otras ocasiones sueltas, el programa pasó a emitirse también en la noche de los domingos con la denominación de Domingo Deluxe. Entre el 21 de mayo y el 3 de septiembre de 2021, el programa volvió a la noche de los viernes con la denominación de Viernes Deluxe, volviendo al sábado desde la semana siguiente. Así, el programa añade el día de la semana a su nombre dependiendo del día en que se emita.

Esta semana la elección hecha por el programa para ser protagonista no ha gustado a los seguidores. "Ya aburre este tema", "más de lo mismo, en Antena 3 hay programas mejores a esa hora", "cuando cogen un tema son demasiado pesados", "todo es una mentira, no me creo nada".

Todo esto es una mentira,no me creo nada — yo misma (@yomisma86577311) 27 de enero de 2023

El invitado en cuestión es Alonso Caparrós. El expresentador y actual tertuliano acude al programa, tal y como afirman desde la dirección en sus redes sociales, para "contar toda la verdad sobre el chófer de María Teresa Campos".

El presentador se sentará en el polígrafo de Conchita para contar toda la verdad que, supuestamente, le ha contado Gustavo, el chófer de la familia Campos que supuestamente puede airear muchas intimidades de uno de los clanes más famosos de la historia de la televisión española.