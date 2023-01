Pilar Vidal se convirtió durante la tarde del jueves, 26 de enero, en una de las principales protagonistas de 'Sálvame'. Además de que el espacio propusiera a la colaboradora como participante de 'Supervivientes', que dará comienzo en Telecinco a lo largo de las próximas semanas, Jorge Javier Vázquez bromeó con la "pillada" que le hizo el equipo del programa en pleno directo.

"Me están diciendo que ha pasado algo", aseguraba el presentador mientras su compañera empezaba a reír tras darse cuenta de lo que estaba hablando: "No me lo puedo creer, o sea, esto me parece súper fuerte". "Ha pasado algo durante la emisión y vamos a flipar. Es algo que tiene muy preocupada a la dirección de este programa", continuaba diciendo Jorge Javier.

"Sois malvados, sois lo peor", se escuchaba decir a Vidal antes de que en el pantallón apareciera un vídeo en el que aparecía dormida. "¡Se ha quedado frita!", exclamó el dueño del cortijo ante las risas y los aplausos del público.

Después de este momento, Jorge Javier bromeó con las múltiples apariciones de la colaboradora en programas de casi todos los canales: "Puedes ir a trabajar a todos los programas de todas las cadenas, pero luego pasa lo que pasa. Lleva trabajando desde el domingo que la vimos en TVE, lleva sueño retrasado".

Durante el programa de ayer, Pilar Vidal también ironizó cuando le preguntaron sobre si le han ofrecido ir a 'Supervivientes': "A mí sí, vamos, todos los días". "Es verdad que es un concurso que me encantaría, pero vamos a centrarnos", añadió la periodista, que al menos por el momento, descarta poner rumbo a Honduras: "Me parece que es un planazo porque te lo pasas bien, te pones moreno y adelgazas, pero es muy duro. Ese tipo de pruebas no sé si las podría hacer".