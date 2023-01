El tiempo pasa a toda prisa. Para todos. Aunque muchas veces sigamos teniendo como niños a algunas personas, especialmente a ciertos personajes televisivo o cinematográficos, el reloj no se detiene para nada. Así, uno de los actores más célebres de comienzos de este siglo, Jorge Jurado, "Curro" en "Los Serrano", el intérprete es ya todo un hombre. Un hombre que ha demostrado tener unos sólidos valores cívicos de los que ha hecho gala a través de su cuenta oficial de Twitter. Allí ha dado una auténtica lección a una persona anónima que abandonó a su perro en pleno centro de Madrid. "Fíjate lo pequeño que es el mundo, tu perro está ahora en la casa del puto Currito de Los Serrano", le ha advertido.

Todo partió de Twitter. Allí, Jorge Jurado enunció un hilo. "Para la 'persona' que ha abandonado a su perro en Plaza Castilla", antes de comenzar a relatar una trágica historia. "Quería dedicarte unas palabras para que sepas que tu Rottweiler está en mi casa. Sí, fíjate lo pequeño que es el mundo, tu perro está ahora en la casa del puto Currito de Los Serrano", escribió en un primer mensaje.

El texto continuó: "Quería decirte que lo hemos encontrado atado con bridas justo donde lo dejaste, en una farola en Plaza Castilla. Tenia signos de deshidratación y desnutrición a 4ºC. Por sus costillas y huesos marcados, llevabas varias semanas o incluso meses sin alimentarle como corresponde".

La dura historia prosigue: "Quería felicitarte, el perro se está portando muy bien para cómo le has tratado. Se nota que le has zurrado lo que no está escrito, como se puede ver por la cicatriz que tiene en la cabeza y, obviamente, lo que no sabremos porque no se puede observar a simple vista".

"Quería también avisarte de que esto lo hago por el perro, porque no se merece haber coincidido en esta vida con alguien como tú, porque con unas horas de cariño, comida en abundancia y agua el perro ha estado descansando sin acordarse ni un segundo de ti. Afortunadamente", abundó.

Una de las intenciones del hilo, como él mismo reconoce, es difundir todo lo posible esta historia. "Quería avisarte de que hago esto para que todo el mundo que conocía al perro en tu zona, tus amigos, tu pareja, tu familia y tu entorno reciban este Tweet, y sepan qué tipo de persona eres, y lo que haces con los animales que tienes a tu cuidado", redactó, antes de concluir: "Quería darte las gracias. Gracias por dejarlo ir de tus manos, de tu maltrato. Gracias, porque ahora nos vamos a encargar personalmente de que este cabronazo tenga la vida que se merece y una casa donde lo quieran".

Los Serrano fue una serie que se emitió en Telecinco entre 2003 y 2008. Fue todo un fenómeno televisivo, que acumuló una cuota de pantalla media del 28,9%.

Los Serrano cuenta la historia de cómo es la vida de la familia de Diego Serrano (Antonio Resines) y sus tres hijos Marcos (Fran Perea), Guille (Víctor Elías) y Curro (Jorge García) y de su mujer en segundas nupcias, Lucía (Belén Rueda) y sus dos hijas, Eva (Verónica Sánchez) y Teté (Natalia Sánchez) viviendo bajo el mismo techo.

Además de por numerosas escenas hilarantes, Los Serrano también gozó de gran fama por el apartado musical. Por un lado, Fran Perea ganó gran fama con la sintonía de cabeza de la serie: "1 más 1 son 7", que le llevó a grabar un disco.

No fue el único. También el grupo asturiano "El sueño de Morfeo" se dio a conocer en la serie. Aún hubo más: los Boliche, Guille y Teté formaron la banda juvenil Santa Justa Klan que llegó a editar dos discos.

El éxito de "Los serrrano" no acabó en España. Gozó de éxito en Polinia, Francia, Filandia, Serbia, Eslovenia, Bosnia, Montenegro, Macedonia del Norte, Rumanía y Rusia. También en países sudamericanos.

Asimismo, fue adaptada y emitida en Portugal, Italia, Serbia, Grecia, Turquía, Eslovenia y la República Checa.