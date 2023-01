Series como ‘La Casa de Papel’ o ‘Élite’ han sido un escaparate directo para lanzar la carrera de nuevos actores a nivel nacional. Por sus elencos han pasado varios nombres que hasta el momento eran desconocidos y que vieron en Netflix la oportunidad de darse a conocer y seguir participando en nuevas producciones de la plataforma. De hecho, no es tan complicado encontrar caras que hayan participado en varias de las producciones del momento, como fue el caso de Miguel Herrán, ‘Río’ en La Casa de Papel y Cristian en Élite. No fue el único actor que tomó este camino. Junto a él, Jaime Lorente ocupó un papel principal en ambas series y, al igual que Herrán, abandonó Las Encinas en las primeras temporadas. No obstante, el ciclo con los atracadores de la Casa de Moneda y Timbre lo completaron.

La carrera de Lorente siguió en otras producciones como ‘El Cid’, para Amazon Prime Video, donde dejó ver su otra faceta artística: la musical. Junto a DEVA y Natos y Waor produjo la canción original de dicha serie, ‘Romance’, y posteriormente ha continuado lanzando canciones tanto en solitario como en forma de colaboraciones. El artista, de 31 años, disfruta de los frutos de su trabajo, aunque no siempre tuvo la oportunidad de ganarse la vida con la actuación -ni la música-. Ha contado algunas de sus experiencias a Pablo Motos, como parte de su participación en El Hormiguero, donde acudió junto a Belén Cuesta para hablar de la nueva serie de Atresplayer ‘Cristo Rey’. En uno de los programas más icónicos de Antena 3, Lorente ha revelado que, antes de ser artista, era árbitro de fútbol “desde los catorce años hasta nueve años después con su mejor amigo”. Jaime Lorente ha contado algunas de las cosas que vivió durante aquellos años: “He llegado a arbitrar en campos donde no había banderines para los linieres y teníamos bayetas colgadas de un palo”. Aquel trabajo también tenía otras consecuencias no tan graciosas: “He tenido que correr más huyendo de peña que en el terreno de juego”. #jaimelorentelo #arbitro #lacasadepapel #lcdp #elhormiguero ♬ sonido original - tubellavida @itsbellavida Jaime Lorente explica que trabajó de árbitro: "he corrido más huyendo de peña que en el terreno de juego"🤣⚽️ En el hormiguero! 🐜 #jaimelorente No ha sido la única anécdota que ha desvelado el actor. Jaime Lorente también quiso compartir que una vez hizo una audición para una película en Estados Unidos sin saber inglés. Un director de Hollywood contactó con él para que hiciera una prueba y después de mandar unos vídeos le pidieron que fuera: "Me pasaron el guion y me lo leí en el traductor de Google de camino a Los Ángeles".