Hacía mucho tiempo que no veíamos a Julián Contreras, ha estado muy al margen de todas las polémicas que ha habido en su familia y ha preferido no echar leña al fuego a unos enfrentamientos en los que él no tenía cabida. Siempre discreto con su vida privada, el hijo pequeño de Carmina Ordóñez intenta no entrar en conflictos públicos, pero lo cierto es que su distanciamiento con sus hermanos no se disipado desde hace años.

Europa Press ha hablado en exclusiva con Julián y le hemos preguntado por Isabel Pantoja. Tras muchos años de enfrentamientos entre la tonadillera con los Rivera, este nos confiesa que él no tiene nada qué perdonar: "yo no soy el que tiene nada que perdonar, de verdad, por mi parte en su vida con mi madre fue lo que fue, mi madre lo hizo por sus hijos. Si sus hijos le perdonaron ahí está todo hecho no me gusta hacerme protagonista de cosas que no me competen".

Tanto es así que Julián nos ha asegurado que "no le deseo nada malo" y le desea "toda la suerte del mundo" en la nueva gira que va a comenzar en pocos días. No tiene ningún rencor hacia ella en lo personal porque la considera "una persona que con sociedad ha pagado lo que debía, está reinsertada".

Julián también nos ha confirmado que sigue sin tener relación con sus hermanos, Fran y Cayetano Rivera: "no tengo relación con ellos quitando lo básico, navidad, cumpleaños y cordial no hay nada más" y nos comenta que no ha pensado en una posible reconciliación con ellos: "ni siquiera lo he valorado, está más en vuestra vida que en la nuestra, nosotros no lo pensamos y hablo por ellos".

Pese a no tener vínculo con ellos, Julián sí que nos ha desvelado que le ha apenado enterarse de la separación entre Cayetano y Eva González: "como a todo el mundo supongo, como a ellos mismos, cuando uno se casa no es en previsión de un tiempo y nos divorciamos", pero se alegra de que hayan sabido mantener la buena relación: "me alegro hay que ser consciente y consecuentes, si una cosa no va bien la cambio pero no destrozo".

Aunque no ejerce su rol de tío, Julián sigue teniendo la esperanza de poder desarrollarlo en un futuro no muy lejano: "la verdad es que no, no tengo oportunidad, no tengo el contacto pero bueno el cariño sigue ahí y me gusta ver cómo van creciendo y están tan guapos... ya se verá el día de mañana, la vida es larga, no pasa nada" concluye.