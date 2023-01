Preocupación por el estado de salud de Rocío Flores. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha sorprendido a sus seguidores al publicar que se encuentra indispuesta. Presenta un cuadro compatible con diversas patologías. "Creo que he caído", ha anunciado.

El anuncio fue hecho por la propia Rocío Carrasco a través de su cuenta oficial de Instagram. "La historia de mis mareos os la explico en otro momento que me encuentre un poco mejor y a la pregunta de si me encuentro mejor: la verdad es no", ha comenzado diciendo.

Sus explicaciones no acaban ahí. "Creo que he caído, tenía mucho frío y me he dado una ducha de agua hirviendo. Me quería dormí pronto pero es imposible en mí. Buenas noches y muchas gracias a los que me habéis escrito", ha terminado de explicar.

Por lo que ha relatado la propia Rocío Flores, su anuncio ha preocupado a parte de sus seguidores, alarmados con qué puede haber detrás de ese cuadro sintomático. Hay, incluso, quien ha llegado a especular con que pueda sufrir un embarazo.

Además, las escuetas explicaciones de Rocío Flores han dejado en vilo a sus "followers", ya que no ha aclarado en qué consisten esos mareos que, por sus palabras, padece con cierta frecuencia.

Rocío Flores cuenta con una amplia comunidad de seguidores en redes sociales. Esto es, en gran medida, por la naturalidad que muestra con sus seguidores. No tiene problemas para hablar de sus problemas y compartirlos con ellos.