La periodista Paloma García Pelayo ha confirmado esta mañana en 'El programa de Ana Rosa' que José Ortega Cano y Ana María Aldón ya han firmado su divorcio. Tras meses de separación y de reuniones constantes para llegar a un acuerdo en cuanto a la custodia de su hijo, parece que ambos ya habrían firmado los papeles que demostrarían que ya no tienen ningún vínculo matrimonial.

Paloma ha confesado que después de "algunos pequeños inconvenientes" tanto Ortega como Ana María han llegado a buen término. Una noticia que se produce tras casi un año de distanciamiento entre ambos tras las polémicas que ha habido a lo largo de estos meses en las que la diseñadora ha sido protagonista en los platós de televisión.

Hace escasos minutos, Europa Press ha hablado en exclusiva con el diestro y le ha preguntado por esta información, para confirmar por sí mismo si es cierto o no que ya ha firmado los papeles del divorcio con Ana María, pero no ha querido pronunciarse: "no te puedo confirmar nada, cariño".

El torero llegaba a su domicilio tras disfrutar del desfile de Aurora Gaviño este jueves, en Sevilla, sin ganas de hablar, pero de lo más relajado y tranquilo ante las preguntas sobre su divorcio. No cabe duda de que estamos ante un nuevo Ortega que en los últimos meses le hemos visto alegre y disfrutando de sus amistades por todo lo alto.

Ahora, Ana María Aldón se enfrenta, literalmente, a los colaboradores de 'Fiesta' para defender los motivos que ha tenido para guardar silencio todos estos días. Sus compañeros de programa casi al completo han acusado a la diseñadora de no ser leal con 'Fiesta' y de haberse callado tremenda bomba.

Ana María se ha defendido de las preguntas de Paloma Barrientos, Beatriz Cortázar o Juan Luis Galiacho entre otros y se ha mostrado tajante:

"Yo felicito a Paloma García Pelayo por haber descubierto que nos habíamos divorciado, pero lo que me extraña es que haya tardado más de una semana en enterarse, firmamos el divorcio hace ya diez días y nadie, excepto ella, parecía saberlo".

Ana María Aldón ha asegurado que ella no ha sido la persona que ha filtrado la noticia para que Paloma lo contase, ni ella ni nadie de su entorno, ya que ni siquiera su hija sabía la noticia:

"Yo no se lo había contado ni a mi hija, ni siquiera lo sabían mis hermanos, yo puedo asegurar que de mi boca no ha salido esa información, ojalá Paloma diga quién se lo ha contado". No solos los colaboradores de 'Fiesta' han afeado la conducta de Ana María Aldón al no contar que ella y Ortega Cano habían firmado el divorcio. La propia dirección del programa ha reconocido que le hubiera gustado enterarse por la protagonista de una noticia así en lugar de hacerlo a través de otro espacio.

Emma García tampoco ha entendido la falta de naturalidad de Ana María Aldón a la hora de tratar este asunto: "Yo creo que podrías habérnoslo contado, con toda naturalidad; mira Emma, me he divorciado pero prefiero no hablarlo, y listo".