Es imposible llevarse bien con todo el mundo. Y el trabajo no es una excepción. Así de claro lo ha dejado Jorge Javier Vázquez, cuando fue preguntado por la relación que mantiene con algunos de sus compañeros de "Sálvame". El presentador catalán ha reconocido que con algunos no tiene ni relación. "La he bloqueado en el móvil", afirmó de una colaboradora habitual del programa de Telecinco.

Nacido en 1970, Jorge Javier Vázquez saltó a la fama en 1997 cuando comenzó a colaborar en el programa "Extra rosa", presentado por Rosa Villacastín y Ana Rosa Quintana. Posteriormente continuó colaborando en el exitoso "Sabor a ti", del que pasó a "Día a día", "Aquí hay tomate" y, definitivamente, "Sálvame", donde ha adquirido gran fama a nivel nacional. Además de en "Sálvame", Jorge Javier Vázquez también trabaja en otros programas como "Deluxe" o "Supervivientes". La de presentador no es su única faceta. También ha trabajado como actor en teatro con "Iba en serio", "Grandes éxitos" y "Desmontando a Séneca", su último montaje, con el que ha girado por toda España. Hace unos meses Jorge Javier Vázquez sacó un nuevo libro, "Antes del olvido", y fue en el contexto de la presentación, en noviembre, cuando tuvo lugar todo el asunto, tal y como él mismo ha relatado en el podcast "Poco se habla" de Xuso Jones y Briten. En un momento de la entrevista, Xuso Jones preguntó a Jorge Javier: "¿Qué prefieres, vivir puerta con puerta con Belén Esteban o con Belén Rodríguez?". A lo que Jorge Javier no dudó en responde: "Con Esteban. Con rodríguez no me hablo". La asertiva afirmación sorprendió a los presentadores, y el catalán se explayó sobre el asunto. "Resulta que mi libro salía el 9 de noviembre, y con ella hablaba todos los días a las 6 de la mañana. Últimamente discutíamos por idioteces, así que le dije: 'Este finde no vamos a discutir, tengo que estar muy tranquilo porque es la presentación del libro y no quiero líos y tengo que estar concentrado'", relató el de Badalona. Por sus palabras, hubo tregua ese fin de semana, pero todo se torció después. "El lunes por la mañnaame me pidió un favor, que era enviar un audio a una persona, y le dije: 'Vale, te lo hago'. Estaba en el rodaje de la docuserie de Rocío y a las 5 de la tarde recibo un mensaje: 'Te pedí un favor, no me hables de humanidad'", cuenta Vázquez. Esto fue la llama que prendió una mecha que acababa en bomba. "Le contesté mal y ella me contestó también mal u la bloqueé", reconoció Jorge Javier. Entonces Xuso Jones, con naturalidad, le preguntó sobre una posible reconciliación: "¿Es una tontería que se puede arreglar?" "Por ahora no. La tengo bloquedada", zanjó el presentador de "Sálvame".