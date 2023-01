A lo largo de los más de 20 años de ‘Pasapalabra’ en televisión, por el programa han pasado auténticos grandes campeones que han logrado batir todos los récords del concurso. Y ahora ocho de ellos regresan para enfrentarse. Antena 3 estrena el torneo ‘Duelo de Campeones’ de ‘Pasapalabra’ , una liga especial en la que algunos de los concursantes más carismáticos se enfrentarán a distintos duelos por un bote de 50.000 euros.

Es difícil pedir algo más a las semifinales del Duelo de Campeones. Pablo Díaz y Nacho Mangut volvieron a enfrentarse en 'El Rosco', tras los 79 duelos que protagonizaron en una etapa mítica de 'Pasapalabra'. Los dos se han reencontrado en un programa lleno de nostalgia y buscando la final de este torneo especial, con 50.000 euros en juego.

Como si el tiempo no hubiera pasado, ambos protagonizaron una batalla llena de emoción. No le ha restado ni un ápice el fallo que Nacho ha tenido casi al comienzo, con la 'E'. Después ha vuelto a tropezar, en la 'O', pero el mérito ha estado en cómo ha seguido manteniendo el pulso a su rival.

Mientras, Pablo ha sido fiel esta vez a su estrategia prudente, aunque demostrando por qué es tan bueno y admirado. Esta vez ha hecho una primera ronda de 21 aciertos, y sólo ha decidido arriesgar tras ver los errores de su rival. Al final, el ganador del millonario bote del programa se ha impuesto en su rival y se ha convertido en el primer finalista del duelo de Campeonas. De hecho, son muchas las voces que apuntan a que el violinista será, una vez más, el campeón de este especial del aclamado concurso de Antena 3. "Va a ganar Pablo. Es totalmente merecido", se confesaba una usuaria en Twitter.

Nacho se despidió en las semifinales tras caer con Pablo Díaz, un duelo lleno de nostalgia que no veíamos desde hacía tres años y que tantas emociones nos provocó durante 79 programas. Nacho ha querido agradecer en redes sociales todo el apoyo y las muestras de cariño que ha estado recibiendo estos días, y ha aprovechado para compartir una profunda reflexión.

"Me despido de la Copa de Campeones de @pasapalabra en semifinales. La verdad es que desde que grabé este programa he tenido la sensación de que podría o debería haber hecho más. Sin embargo desde que se ha emitido estoy recibiendo todos vuestros mensajes de ánimo, de felicitación, y de análisis del programa de ayer por parte de algunos compañeros de los concursos, y mi percepción ha cambiado, y la verdad, me he quedado más tranquilo.

Agradezco al programa que hayan contado conmigo para estos especiales, ya que, por la propia evolución del formato, cada vez son más escasos y participar en ellos es muy complicado, como puede verse en el hecho de que otros de igual nivel, como por ejemplo @luisdlama, no han tenido esa oportunidad en esta ocasión.

Me quedo con la gran alegría que me ha dado jugar contra quien según mis criterios es el mejor y más completo concursante que ha habido en el país, Alberto Izquierdo, y con haber competido contra Pablo como ya lo hice hace tres años durante tanto tiempo, y con haberme reencontrado con todo el equipo del programa, desde @robertolealg hasta los conductores, pasando por todos los demás, a quienes aprecio profundamente.

Os dejo este saludo que mandé a la gente de mi ciudad, y que hago extensivo a todos los que me animáis. Sigo intentando saber más cosas cada día y disfrutar de ello, y creo que llegará el momento en el que tendré nivel para hacer algo realmente grande en los concursos.

Muchas gracias a todos."

Los Campeones

Jero Hernández > Ha participado en más de 240 programas, en dos tandas. Es el concursante más longevo de la etapa anterior (Pablo lo superó en esta).

César Garrido > Ganador de uno de los botes más altos, en 2012: 1.524.000 euros.

Alberto Izquierdo > Consiguió llevarse el bote en 2012 (374.000 euros) y, a partir de ahí, ha participado en todos los especiales y torneos de ‘Pasapalabra’, siendo muy admirado por su rapidez.

Rosa Nestal > Concursante de gran nivel cultural, fue una de las pocas concursantes que logró ganar a Fran en los duelos que ambos protagonizaron. Es la tercera mujer que más duelos ha protagonizado.

Pablo Díaz > Ganador del primer bote de Antena 3 en esta nueva etapa, de 1.828.000 euros. Es el segundo concursante más longevo del programa con 260 episodios seguidos.

Sofía Álvarez: > Ganadora del bote en septiembre del año pasado, con 466.000 euros.

Nacho Mangut > Primer concursante de esta nueva etapa en Antena 3. Participó en 79 programas y sus duelos con Pablo Díaz fueron encarnizados.

Marta Terrasa > Tras protagonizar (y ganar) encarnizados duelos contra Paz Herrera y Jero Hernández en la etapa anterior, se incorporó al programa en esta nueva etapa contra Pablo Díaz. Sumó 30 programas y también consiguió ganar a Pablo en duelo.