Paloma García-Pelayo aseguraba este viernes en 'El programa de Ana Rosa' que José Ortega Cano y Ana María Aldón ya habrían firmado los papeles del divorcio, por lo que ya la única vinculación que tendrían sería para tratar temas referidos al hijo que tienen en común. Una información que el diestro no nos quiso confirmar ayer, aunque sí que se mostraba ante las cámaras de lo más cariñoso.

Su hija Gloria Camila ha querido seguir sus mismos pasos y no ha querido confirmar o desmentir que este trámite se haya llevado a cabo, simplemente nos ha asegurado que su padre "está siendo feliz no sé si soltero o casado". La joven ya advirtió hace unos meses que quería quedarse al margen de la polémica por el matrimonio de su padre y, hasta el momento, lo está haciendo.

Tampoco nos ha querido explicar porqué el torero no tenía tanta vida social cuando compartía su vida con Ana María, algo que se ha comentado en los platós de televisión, ya que estas salidas que estamos viendo en él los últimos meses las llevaría haciendo desde siempre, pero anteriormente sin la diseñadora. La joven ha dejado claro que "ahí no voy a entrar, lo siento, solo voy a decir que me alegro que papá esté feliz, yo soy feliz si él está feliz le deseo lo mejor de todo, y ya".

La hija del torero ha querido aclarar que, a pesar de que ahora se hable de la buena relación que tiene con él "siempre hemos tenido muy buena relación, pero ahora parece que es cuando se da cuenta la gente". Y es que últimamente vemos como padre e hija disfrutan de todos los eventos juntos, pero lo cierto es que antes de la pandemia también podíamos ver esta unión. No obstante, la hija de Rocío Jurado ha sido protagonista involuntaria de una polémica en Fiesta. El robo del móvil de Gloria Camila es un tema que está dando mucho que hablar. Fue la semana pasada cuando se produjo este hurto coincidiendo con una visita que realizaba la hija de Ortega Cano al museo de su padre.

El colaborador de ‘Fiesta’, Jaime Rodríguez se ha sentado junto a Emma para explicar los últimos detalles sobre el caso del robo. Ha explicado que en el momento en el que ‘Fiesta’ emitió las imágenes donde Gloria dice que estaban las personas que presuntamente le habían robado, la hija del torero no tardó en ponerse en contacto con el programa para pedir ayuda con las imágenes. Tras la llamada realizada al programa, la policía no tardó en personarse en las instalaciones de Mediaset para saber qué aparecía en las imágenes del programa y hacerse con ellas.

Jaime Rodríguez ha confirmado que el móvil ha aparecido: ‘’Hemos hecho una investigación muy precisa, no podemos decir quien lo tiene, pero ‘Fiesta’ sabe en manos de quien está ese móvil’’, aclaraba.

Emma sorprendida preguntaba: ‘’¿Es una cara conocida?’’, sí respondía el colaborador de manera contundente

Gloria contacta con el programa

La preocupación de Gloria Camila por el robo de su móvil se hacía aún más evidente cuando era ella misma la que se ponía en contacto con ‘Fiesta’.

La llamada comienza con tono de preocupación: ‘’Soy Gloria, bueno Gloria Camila. Me han dado tu numero porque necesitaba que me facilitaras, a ver si es posible, los videos en bruto de cuando salen las chicas. Las que yo decía con sombrero, y para ver si me lo podrías facilitar’’. Y continúa pidiéndolo como prueba: ‘’Es como una prueba para la denuncia y entonces lo necesitan en comisaría. A ver si pudieses, ¿vale? Muchísimas gracias, un beso’’, finaliza la llamada.