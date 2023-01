Isabel Luna y José Ortega Cano disfrutaron este sábado de un planazo con la familia del torero. La cantante ofreció un espectáculo en Cienpozuelos y contó con la presencia del torero, que iba acompañado por su hermana Mari Carmen, su cuñado Aniceto y su persona de confianza, Marina. Después de bailar con ella en el escenario y darle un beso en la frente, se fueron a cenar reflejando la buena sintonía que hay entre todos ellos.

Pudimos hablar con Isabel luna, gran amiga y comadre de Ortega Cano, y lo cierto es que se mostró sin pelos en la lengua cuando le preguntamos por Ana Maria Aldón: "Hay un hijo en común y estas cosas con el paso del tiempo son complicadas de gestionar, ahora esta uno en lo alto y luego viene el descenso".

La cantaora subraya esto después de opinar que ella "no pasearía mi vida íntima y mis desencuentros con mi marido, ni con la familia de mi marido creo que eso debe permanecer en la privacidad, pero es cierto y verdad que genera contenido y factura dinero y me parece muy loable que cada uno haga lo que considere con su historia". Isabel no cree que la diseñadora esté actuando bien contando en los programas de televisión su historia de desamor con el torero.

Además, cuando le preguntamos si cree que Ana María podría estar celosa de ella comenta que "no lo sé, esa impresión le daba a mucha gente, no lo creo, cuando una persona toma un camino distinto y decide hacer su vida por su cuenta no creo que quepan unos celos como tal" y nos asegura que la relación que tiene con Ortega es de cariño: "Creo que Ana María y la mayoría de la gente tiene claro que la relación de Ortega conmigo es de cariño, de amistad y nada y se va alegrar más, yo creo que se va a alegrar de ver, no sé si marido o ex, ella dijo el otro día que estaba muy contenta de ver que salía y se divertía".

Después de que Ortega dejara claro en televisión que quería 'ir a por la niña' con Ana María, le preguntamos a Isabel si ella tendría una hija con el maestro y... contesta de lo más sincera: "ya te digo, no estoy en edad de eso, corazón, yo tengo un niño con muchos anitos y no estoy en edad fértil, qué le vamos a hacer" y asevera que tiene un lugar en su corazón, pero que únicamente son amigos, aunque reconocen que tiene una química especial: "Eso es el arte, al final lo que une y lo que hace que fluyan esos sentimientos".

La cantaora tiene claro que "ni es mi novio ni lo va ser" aunque reconoce que están muy unidos "porque él me quiere mucho son muchos años, yo tenía 23 años cuando conocí a ortega cano, era una cría, hay que saber ver los tipos de relaciones que se tiene con las personas y no ir más allá".