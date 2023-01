La Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) ha emitido un comunicado en el que repudia y condena "rotundamente" las presuntas agresiones sexuales que se han denunciado en la fiesta posterior a la gala de los Premios Feroz 2023, y por las que ha sido detenido un hombre de 55 años y se investiga la participación de otro.

Según la AICE, el equipo de seguridad del evento intervino nada más tener conocimiento del hecho, asistiendo a las víctimas, un hombre y la actriz Jedet, que sufrieron tocamientos y acoso continuo por parte de los supuestos autores, "miembros del equipo de una de las películas nominadas a los premios Feroz" y que van a quedar "vetados de por vida" a los eventos que organice la asociación, ha informado a Efe su presidenta, María Guerra.

Guerra, quien no asistió al evento posterior, ha expresado el "disgusto y tristeza tremenda" de la organización porque la celebración de estos premios "haya terminado así".

Una vez conocido el suceso, ya que derivó en un "pequeño altercado", se solicitó la presencia de la policía de forma inmediata, que se ha hecho cargo de esas denuncias y de la investigación para esclarecer si se trata de un abuso o una agresión sexual, han informado a Efe fuentes de la Policía Nacional. La AICE anuncia en el comunicado que una vez se esclarezca lo ocurrido, los presuntos autores de este hecho serán vetados de los Premios Feroz y de todas las actividades organizadas por la asociación, al tiempo que ofrece todo su apoyo a la víctimas.

La organización asegura que siempre trabajan para que los Feroz y todos sus eventos sean un lugar seguro, por lo que está colaborando con la policía para esclarecer lo ocurrido.

Por su parte, Bibiana Fernández acude a 'El programa de Ana Rosa' para informar con la mayor riguridad sobre todo lo que ocurrió en la celebración de los Premios Feroz. La actriz estuvo en el evento en el que se produjeron dos presuntas agresiones sexuales, comenta cómo vivió todo lo sucedido y qué le contó una de las víctimas. La colaboradora comenta que estuvo presente en la gala de los Premios Feroz y que después se marchó cuando comenzó la fiesta en la discoteca, lugar donde se produjeron las presuntas agresiones. Sin embargo, Bibiana Fernandez confiesa tener más información sobre el hecho porque se encontró a Jedet en la estación del AVE y que ésta le contó lo sucedido.

"Primero, decir que si hubo un tocamiento, violencia o alguien se intentó aprovechar de alguien, estoy a favor de Jedet y de cualquiera que haga este tipo de denuncias", empieza explicando Bibiana Fernández. Luego, la colaboradora confiesa: "Este señor, que no lo reconozco muy bien, yo creo que hubo un momento en el que me dio un pico... pero por ejemplo, 'La Terremoto' me dio seis picos y no la voy a denunciar". Después, la actriz añade sobre el investigado: "Hubo un segundo intento y no sé si fue más allá... no sé si es el mismo hombre, eh, porque cuando acabaron los premios me fui".

Las confesiones de Jedet a Bibiana Fernández en el AVE

El testimonio de Bibiana es importante porque confirma haberse encontrado con la actriz en el tren de vuelta, sobre las 13:30 horas, y que la víctima le contó en primera persona lo ocurrido: "Me encontré con Jedet en la estación del AVE, me dijo 'vengo de comisaría...". Sin embargo, la colaboradora explica: "Como es una frase que habitualmente Pepón Nieto y yo decimos siempre, la de 'uy, niña, la noche estuvo de comisaría', pues no le di más importancia en ese momento".

Jedet le comentó que acababa de estar en comisaría testificando sobre la agresión y Bibiana Fernández añade: "Yo le pregunté y ella me dijo 'fíjate, un tío en la discoteca me metió mano, me ha tocado las tetas o algo por el estilo". En cuanto a su percepción al ver a la víctima, la colaboradora comenta: "Yo la vi como una mujer que se acababa de levantar, que seguramente habría tenido que declarar en comisaría... pues compungida".