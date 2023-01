Enrique Ponce y Luis Miguel, ¿a gritos en un restaurante madrileño en presencia de Paloma Cuevas? La revista "Semana" ha presentado una exclusiva que ha dejado sin palabras a muchos. La publicación ya se encarga de ponerle el adjetivo de "mundial" porque han pillado por la calle ni más ni menos que a Luis Miguel y Paloma Cuevas. Son otra pareja que está empezando y como tal la sonrisa de oreja a oreja es una constante. Ambos se fueron de escapada a Bilbao, en el jet privado del llamado "sol de México" y comieron en un restaurante estrella Michelin. Las fotos, ya lo dice "Semana", darán la vuelta al mundo. El programa de Ana Rosa ha ha hablado sobre este tema y ha ampliado con datos de lo más polémicos y llamativos. El exmarido de Paloma Cuevas y su actual pareja tuvieron una gran bronca en el interior de un restaurante y en presencia de la modelo.

No todo eran buenas noticias para Luis Miguel y Paloma Cuevas, quienes habían tenido una escapada romántica en Bilbao donde se les vio muy enamorados, cogidos de la cintura, compartiendo gestos cariñosos y miradas cómplices. Un viaje express que se hizo con el jet privado del cantante y que sólo fueron vistos por la prensa a su llegada a la ciudad vasca. Sin embargo, sale a la luz la gran bronca que hubo entre el cantante y el torero... "La prensa de México se hace eco de la gran bronca, Luis Miguel y Enrique Ponce se encuentran en un restaurante en España, en presencia de Paloma Cuevas, y el torero tira una copa de vino al cantante", comenta Pepe del Real sobre lo ocurrido entre los que fuesen mejores amigos. Después se muestran las imágenes del periodista mexicano Fabián Lavalle que desveló la noticia: "Le dice Ponce a Luis Miguel: 'No me dirijas la palabra porque no eres mi compadre'.... y además se tiraron una copa de vino".

Un hecho que según el periodista fue grabado por un paparazzi y que al percatarse de lo ocurrido: "A éste lo agarran y le quitan todo el material!". Tras esto, el periodista Álex Rodríguez, desde Miami, explica lo ocurrido: "Hubo un golpe sobre la mesa y la copa de vino se cayó, ahí fue cuando intervinieron los miembros de seguridad de Luis Miguel"

Tal y como ha relevado Antonio Rossi después de hablar con él, el torero niega la bronca rotundamente y asegura que no ve a Luis Miguel ni tiene ningún tipo de contacto con él desde antes de la pandemia, cuando se separó de Paloma e inició una relación con Ana Soria.

Lejos de quedarse ahí, el de Chiva ha confesado que le es "indiferente" la relación que su exmujer mantiene con el cantante, aunque sí sospecha que el mexicano se acercó a él no por amistad sino para estar cerca de la socialité.

Unas breves declaraciones con las que Ponce, que además reconoce que está mejor que nunca con su joven novia, marca distancias con Luis Miguel pero aclara que nada hay de cierto en su presunta pelea porque, como ha explicado, ni siquiera le ha visto ni ha hablado con él en los últimos