‘Sálvame’ arrancaba con la noticia de que ninguno de los colaboradores sabían qué iba a ocurrir. ¿El motivo? Cuatro de ellos tienen constancia de una información de Kiko Matamoros y Marta López Álamo que no han contado a su compañero… El programa comunicaba que alguien iba a dar un paso al frente y, pasado un corte publicitario, el colaborador se ausentaba por sufrir una subida de tensión.

Tras comunicar la noticia, ‘Sálvame’ daba paso a publicidad y, a la vuelta, Terelu Campos apuntaba que Kiko se había encontrado mal y había tenido que acudir al gabinete médico de la cadena. “Tiene la tensión disparada”, añadía la presentadora, pedía tranquilidad y explicaba que, por protocolo, iban a realizarle un electro.

En vista de la situación, el programa tendría que “parar el tema”: “Evidentemente, no jugamos aquí con la salud de nadie (...) Hasta que no hable con dirección, todo queda paralizado".

Durante la pausa publicitaria, muchos de los colaboradores veían a Kiko hablando con dirección. Lydia le había visto acercarse de forma amistosa, pero su gesto cambiaba con el avance de la conversación: “Le veía que se iba poniendo blanco”.

De hecho, el programa ha informado que el colaborador ha sido traslado a urgencias por recomendación del equipo médico de la cadena.

Estallan contra la prometida de Kiko Matamoros por su último posado: "No sabes el daño q haces con fotos así"

Las campanas de boda resuenan en Sálvame.. Este 2023 promete ser recordado en el panorama televisivo con una boda de lo más mediática, la de Kiko Matamoros con su novia, la modelo Marta López Álamo .

De momento, la pareja continúa con sus respectivos trabajos. Marta afianza su carrea como modelo aunque su ´´ultima sesión de fotos, que ha compartido en su cuenta de Instagram, parece que no ha gustado a sus segudiores, que le han enviado un contundente mensaje.

"Siempre me han gustado tus posados pero este, es anti estético, se marca toda tu osamenta como a las niñas que tienen anorexia, yo sé que hoy en día no la padeces, pero esta foto no ayuda, ni te ayuda y mucho menos te favorece. Por favor cuídate". "Estas fotos no aportan nada..no aportan belleza. Aportan un mal ejemplo para las jóvenes. Ser modelo no va de cuanto más delgada más bella. Ayúdate" . "No sabes el daño q haces con fotos así! Dale una vuelta querida...", le han escrito.