Inmersa en los preparativos de su boda con Íñigo Onieva, para la que quedan apenas 4 meses, Tamara Falcó se ha convertido de nuevo en protagonista de la actualidad por su decisión de vender el palacio en el que le dará el 'sí quiero' al amor de su vida, El Rincón.

Tal y como desvela Semana en su portada este miércoles, la marquesa de Griñón y su hermano Manolo Falcó, dueños de la propiedad, han decidido deshacerse del castillo por 7 millones de euros. Y es que a pesar de las ideas que tenían para la gestión del buque insignia de su familia cuando le compraron su parte a sus hermanos Xandra, Duarte y Adara en enero de 2021, son demasiadas las trabas que se han encontrado, puesto que El Rincón necesita muchísimo tiempo pero, sobre todo, mucho dinero.

Situado en la localidad de Aldea del Fresno, a 50 kilómetros de Madrid, fue construido en 1862, consta de 123 hectáreas - entre las que hay una piscina, un patio de caballerizas, viñedos, jardines y hasta un bosque de bambú, además de un castillo majestuoso con más de 30 habitaciones - y necesita una profunda puesta a punto ya que el paso del tiempo ha hecho estragos y los desperfectos, como goteras y desconchones, son numerosos.

Una reforma muy costosa que habría motivado que Tamara y su hermano Manolo tomasen la dolorosa decisión de ponerlo en venta por 7 millones de euros. Ya habrían algún interesado en la propiedad, por lo que, si no cambian las cosas, la boda de la marquesa de Griñón e Íñigo Onieva podría ser la última celebración familiar que tenga lugar en El Rincón.

El supuesto embarazo

Inmersa en los preparativos de su boda con Íñigo Onieva, Tamara Falcó se ha convertido en noticia en las últimas horas por un rumor que nada tiene que ver con el 'sí quiero' que dará al hombre de su vida en apenas 5 meses. Y es que según el tiktoker Abel Planelles - el mismo que reveló que María Pombo estaba embarazada por segunda vez - la marquesa de Griñón estaría esperando su primer hijo a los 41 años.

Un bombazo que adelantaba el programa 'Y ahora Sonsoles' y que no tardaba en hacerse viral, con muchos cuestionando cómo la hija de Isabel Preysler, que siempre ha presumido de ser una buena cristiana y una creyente acérrima, se habría quedado embarazada antes de pasar por el altar.

La representante de Tamara no tardaba en acabar con el rumor de un plumazo, asegurando con rotundidad a la revista 'Diez minutos' que la socialité no está esperando su primer hijo. Un desmentido al que pronto se sumaba el propio Íñigo Onieva que, aunque poco dado a hablar con los medios de comunicación, sí ha atendido al portal 'Informalia' para dejar claro, con un escueto "no es verdad" que su prometida no está embarazada.

Por el momento, y a pesar de que nunca han ocultado su deseo de formar su propia familia, la pareja quiere ir "piano piano y pasito a pasito" - declaró el ingeniero hace tan solo unos días al ser preguntado por una posible paternidad -, están centrados en los preparativos de su boda y no se plantean la llegada de un bebé a sus vidas hasta que no sean marido y mujer; algo que sucederá el 17 de junio.

Lo que sí llegará antes de su anhelado 'sí quiero' será su convivencia, puesto que según diferentes medios de comunicación será en dos o tres semanas cuando Tamara e Íñigo vuelvan a compartir piso después de varias semanas a caballo entre el apartamento de soltero del empresario y la residencia de Isabel Preysler, donde la socialité se instaló tras su ruptura el pasado mes de septiembre.