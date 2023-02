Sálvame es uno de los programas más longevos de la historia de Telecinco. Empezó siendo un contenedor en el que hablar de Supervivientes pero la buena acogida por parte del público hizo que fuera ganando cada vez más presencia hasta convertirse en un formato diario del que no solo han salido varios programas especiales como los viernes Deluxe o las cenas de famosos sino que también ha sido una gran cantera para los realitys de la cadena.

De hecho Sálvame ha logrado que se hable de sus contertulios y colaboradores no solo en el propio programa sino en todos los formatos de Telecinco desde los que se emiten de lunes a viernes a los que lo hacen solo los fines de semana.

Es un programa, además, que ha sabido reinventarse con sus diferentes versiones. Sin embargo, parece que la audiencia ha golpeado y mucho al programa y a la cadena. Antena 3 comienza el 2023 en lo más alto del ranking. La cadena principal de Atresmedia encadena su 15º liderazgo consecutivo con una media del 14,2% de cuota de pantalla, lo que supone un crecimiento de siete décimas respecto a diciembre. Además, consigue su mejor enero de los últimos 14 años y su mayor ventaja sobre Telecinco en 25 años.

En la otra cara de la moneda se sitúa precisamente el canal de Mediaset, que anota su mínimo histórico con un 10,5% de share, perdiendo así dos décimas en comparación con el mes anterior. Si nos fijamos en la audiencia que cosechó en enero de 2022, el canal de Mediaset sufre además una fuerte caída de 2,6 puntos, un golpe que agrava todavía más la profunda crisis que atraviesa. Atresmedia, con seis cadenas en emisión, ocupa la primera posición en el ranking de grupos editoriales con el 27,2% de cuota. Mediaset (25,3%), con siete cadenas en emisión, es el segundo grupo más visto. Grupo Rtve (14,8%), que incluye cinco cadenas, ocupa la tercera posición. Les siguen Grupo Unidad Editorial (2,5%) con dos cadenas y Grupo Squirrel Media (2,3%) con tres cadenas.

Sálvame ha tratado de dar un giro a sus tardes con nuevos colaboradores. Una de las más destacadas ha sido Cristina Porta, que acumula a una legión de seguidores en redes sociales y es uno de los rostros más reconocidos y queridos por el público de la cadena por su naturalidad. No obstante, Porta se va a ausentar del espacio. "Me voy a operar y no puedo estar más contenta", han sido las palabras con las que Cristina Porta ha anunciado una importante noticia a sus seguidores. La colaboradora de 'Sálvame' se ha atrevido a dar un paso que llevaba tiempo esperando y pasará por quirófano inminentemente para acabar con un problema que la limita en su día a día. La finalista de 'Secret Story' se va a operar de la vista en una clínica especializada en ello para lo que ha empezado a someterse ahora a todo tipo de pruebas. "Ayer tenía las pupilas así porque las dilataron para ver bien el fondo del ojo. Estuve toda la noche viendo fatal. No podía leer ni los WhatsApp", ha comentado la periodista para explicar su ausencia durante varias horas en sus redes.

ras llevar un tiempo meditando si entrar o no en quirófano, Cristina Porta ha decidido dar este importante paso que le va mejorar la vida. En su caso, precisa de llevar lentillas o gafas porque tal como ha comentado tiene dos dioptrías. Sin embargo, la colaboradora de 'Sálvame' se resiste a llevar gafas y con las lentes de contacto tiene problemas a diario: "Voy sin ellas porque se me resecan los ojos y lo paso muy mal".