La Isla de las Tentaciones tiene una cosa buena. Algunas de las parejas más recordadas fueron las que participaron en la tercera edición. Lara y Hugo y Claudia y Raúl se convirtieron en los favoritos de la edición ya que acabaron el programa juntos. Aunque Lola y Diego también lo hicieran, terminaron rompiendo al poco tiempo. Las dos restantes no dieron el sí en la hoguera final, aunque posteriormente Marina y Jesús se reconciliaran. Manuel y Lucía, pese a terminar el programa en malos términos, terminaron rehaciendo su amistad tras pasar por la temporada especial “La Última Tentación”.

Con esta temporada recién acabada, aun queda el reencuentro seis meses después de los que fueron pareja o siguen siéndolo. Hay momentos que se han quedado grabados en el inconsciente del espectador que, entrega tras entrega, sigue rememorando, y que harán a partir de ahora de cara a otras ediciones con esta última. Lo llamativo de esta quinta entrega han sido los cambios que ha experimentado el formato con el objetivo de reinventarse. Sin embargo, las sorpresas siguen llegando, independientemente de lo que suceda dentro de las villas o los cambios que se experimenten en ellas.

En este caso, la bomba ha estallado entre Javi y Claudia tras producirse su reencuentro en el programa seis meses después de acabar su relación. “No se te ocurra tocarme. No he visto a persona más mala en mi vida” es lo primero que ella dijo al entrar a la sala donde le esperaban su ex novio y Sandra Barneda. Claudia aseguraba tener pruebas de las infidelidades de él a lo largo de la relación.

Pero el asunto cobró más relevancia al desvelarse que Javi ha estado mintiendo todo este tiempo sobre su edad real. “Es verdad que Javi nos dijo que tenía 25 años y no lo comprobamos”, reveló en el debate del programa Sandra Barneda. La polémica la ha desatado una foto de su mismo Instagram, ya que en realidad su edad son 28 años. “Llevo dos años pensando que tiene una edad y tiene otra edad", explicó Claudia. Javi quiso defenderse: “A lo mejor me equivoqué”. Aun así, su expareja siguió manteniendo que le había estado mintiendo siempre.

Ahora, Javi está encerrado en "Solos", el nuevo reality de Mediaste. pero ayer, el concursante recibió la visita de Claudia, su ex, lo que provocó varios momentazos. Uno de ellos sucedió cuando Claudia insinuó que Javi se habría liado con Oriana Marzoli.

Oriana Marzoli es uno de los personajes del elenco de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' que más polémica suelen generar, convirtiéndose en muchas ocasiones en el centro de todas las críticas de las redes sociales.

La concursante de 'Gran Hermano VIP' ha sido muy criticada durante el Estado de alarma por saltarse el confinamiento en varias ocasiones, además ha presumido de ello en sus historias de Instagram, donde se la ha podido ver comiendo con amigos o en fiestas en piscinas.

Pero a pesar de su irresponsabilidad y actitud poco cívica, Oriana acudió a la manifestación organizada por VOX clamando libertad ante la gestión del Gobierno frente la pandemia mundial del COVID-19. Una actitud que muchos usuarios de las redes sociales han considerados hipócrita, ya que ella no ha cumplido con las normas establecidas para evitar la propagación.