María Teresa Campos es un icono de la televisión en España. La periodista ha triunfado cada vez que ha hecho un formato televisivo, y no es para menos., Además, muchos miembros de su familia han seguido sus pasos y trabajan para el mismo medio. Pero muchos son los rumores que alegan que la andaluza no atraviesa por un buen momento de salud.

No está viviendo su mejor momento. Ha tenido que dejar la televisión y además hace frente a una complicada situación económica sin trabajo ni manera de ganarse la vida. María Teresa Campos, una de las presentadoras más conocidas y queridas de nuestro país y que durante los años lo fue absolutamente todo en la pequeña pantalla, ha desaparecido de la pequeña pantalla. Después del fin de 'Qué tiempo tan feliz' y su paso por 'Las Campos', hace un tiempo que la veterana presentadora no encuentra su hueco en la televisión.

La periodista andaluza volvió a ser protagonista de la actualidad hace unos meses al conceder una entrevista al programa '10 momentos' de Telemadrid para hacer un repaso sobre sus años de carrera profesional y ha aprovechado su visita para hacer un llamamiento desesperado. María Teresa se ha abierto como nunca y ha confesado como se siente. Antes de irse, se dirigió a Anne Igartiburu para lanzar un mensaje.

"Mira, hay una cosa que no puedo irme sin decir. Yo ni soy más ni menos que nadie. Soy una persona que ha trabajado mucho. Que su trabajo ha gustado y que otras veces no ha gustado tanto, como es lógico. No sé si, porque soy mayor, es lógico que no haya una televisión de este país para mí" comenzaba diciendo.

"Yo necesito trabajar, porque ese trabajo, aunque sea un poquito, llena mi vida y no estoy en mi casa sentada. No me quiero poner a llorar. A mí eso me está haciendo mucho daño y creo que no es justo que la única para la que no haya sitio sea yo", sentenció la periodista visiblemente emocionada.

Pero hace un par de días, la familia de la televisiva ha confirmado que María Teresa Campos sufrió una caída de la cama por la que se encuentra muy dolorida. Además, su hija Terelu asegura que "está comiendo muy poco, está muy delgada". "Estamos muy preocupados por ella", comenta.