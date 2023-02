Desde el affaire que Alba Carrillo y Jorge Pérez tuvieron las pasadas navidades durante la fiesta que daba la fiesta de su programa, ambas personalidades no volvieron a coincidir... hasta ahora, tal y como publica la revista Lecturas.

Y es que la historia de ambos es mucho más anterior a la fiesta de Navidad. Jorge y Alba llevaban coqueteando meses antes de la fiesta, de hecho, el exguardia civil le había propuesto a la colaboradora "pillar una furgoneta" e irse juntos al más allá. Insinuando que, si se separaba de su mujer, cogería a algunos de sus hijos para que estuviesen al lado del hijo de la modelo. Algo que afirmó la propia Alba Carrillo cuando se sentó en el sillón de invitados del Deluxe para contar su versión de lo ocurrido.

"Me dijo que no se hubiera casado con su mujer si me hubiera conocido antes" confesaba la colaboradora y es que Alba aseguró que los dos tontearon cuando Alicia -actual mujer del exguardia civil- estaba embarazada de su cuarto hijo. Estas fueron algunas de las perlas que soltó la colaboradora.

Pero pasó el tiempo y, tras una temporada alejada de las cámaras, Alba Carrillo volvió a "Ya es mediodía". Caso distinto el de Jorge Pérez, cuyo retiro de las cámaras se ha alargado mucho más. Eso sí, el exguardia civil sigue facturando con otro tipo de trabajos, como el de modelo. Algo en lo que ha coincidido también Alba Carrillo, que además de seguir vinculada a la televisión, ha desfilado en la Pasarela Flamenca de Jeréz donde ha desfilado con algunos de los impresionantes vestidos de la diseñadora Amparo Macía. Alba ha rendido homenaje a Lola Flores y ha mostrado los diseños acompañada de la voz de su amigo Juan Peña.