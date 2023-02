La colaboradora de Sálvame Chelo García Cortés guarda muchos secretos de su paso por "Supervivientes", el reality de supervivencia en el que participó. Pero en el último programa de Sálvame decidió airear uno bastante truculento que incluía a otro de los concursantes: "Estaba estreñida y me ayudó a limpiarme". Una confesión que sorprendió a todos los del plató.

"Sálvame" es un programa de televisión de magazine y entretenimiento, que se transmite en Telecinco. El programa se centra en la actualidad y los chismes de celebridades, así como en el mundo del espectáculo y la cultura popular. El programa se emite en horario de tarde y cuenta con un panel de presentadores y colaboradores regulares, quienes discuten y analizan las últimas noticias y rumores de la prensa del corazón. También cuenta con invitados especiales, como celebridades y expertos en diferentes temas de interés.

"Sálvame" se ha convertido en uno de los programas más populares de Telecinco, con una audiencia sólida y una gran base de seguidores. Sin embargo, también ha sido criticado por algunos por su enfoque en la sensacionalismo y la falta de contenido de calidad. A pesar de las críticas, "Sálvame" sigue siendo una fuerza dominante en la televisión, con un gran impacto en la cultura popular y la opinión pública. El programa ha sido el escenario de varios escándalos y controversias a lo largo de los años, incluyendo problemas legales y conflictos entre los miembros del equipo.

Gira

Durante el último programa se debatió sobre la nueva gira de Isabel Pantoja, con la que Chelo García Cortés coincidió en "Supervivientes", así que los colaboradores quisieron saber un poco más sobre la relación que ambas tuvieron en el programa. ‘’En ‘Supervivientes’ pasé un momento muy malo, estaba estreñida, como todos los concursantes. Y ella me ayudó a limpiarme’’, destacó, provocando el asombro de todos los presentes. Marta López dijo: "¡¿Te limpiaba el culo la Pantoja?!" y María Patiño daba su opinión: ‘’Me parece maravilloso, eso es un gesto…’’

Por su parte, García Cortes señaló que "yo no he dicho que me limpiara el culo, puede ser que me ayudase a prepararme la comida (…) Es que a lo mejor no fue el culo, fue que vomité, pero como Marta se ha adelantado…’’, señalaba la colaboradora entre risas.