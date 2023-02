Tamara Falcó ha acaparado numerosos titulares en los últimos días por dos informaciones que nada tienen que ver con los preparativos de su boda con Íñigo Onieva. La primera, su supuesto embarazo, revelado por el tiktoker Abel Planelles, que también destapó que María Pombo estaba esperando su segundo hijo antes de que la influencer lo hiciese público. La segunda, su decisión de vender el palacio El Rincón - donde se casará el próximo 17 de junio - por 7 millones de euros, como publicaba Semana este miércoles en exclusiva.

En silencio en los últimos días, la marquesa de Griñón ha reaparecido en 'El Hormiguero' y ha hecho frente a los rumores, desmintiendo en primer lugar la noticia de su presunto embarazo: "Lo ha dicho un tik toker, pero es mentira. No estoy embarazada 100%" ha asegurado con una sonrisa, revelando que se enteró del bulo sobre su futura maternidad "a través de un chat y esta mañana me lo ha preguntado mi suegra. Me ha dicho '¿hay algo que me deberías contar? Le he dicho que nada" ha añadido, revelando así lo buena que vuelve a ser su relación con Carolina Molas, de la que se distanció tras su ruptura con Íñigo el pasado septiembre.

Puestos a desmentir, Tamara tampoco ha dejado pasar la oportunidad de dejar claro que ni ella ni su hermano Manolo Falcó tienen en mente vender el palacio El Rincón. "Mi hermano y yo estamos haciendo un proyecto que nos hace mucha ilusión. No se vende y no sabemos muy bien de dónde sale esa noticia. Hasta mi madre me ha preguntado qué voy a hacer y si lo vendía de verdad" ha contado, explicando respecto a ese proyecto que "por ahora lo que vamos a hacer allí es mi boda".

Además, la diseñadora ha puntualizado que no desfilará en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid como se ha rumoreado: "Varias modelos van a estar en Cibeles con parte de mi colección con Pedro del Hierro, pero no voy a desfilar" ha aclarado.

Guapísima con un traje de pantalón blanco muy 'nupcial' y los labios pintados de rojo pasión, Tamara ha hecho frente a las informaciones que la han sacudido en los últimos días, pero no ha desvelado cómo marchan los preparativos de su boda ni adelantado novedades sobre cómo marcha la búsqueda del vestido con el que dará el 'sí quiero' a Íñigo, el secreto mejor guardado de la que, no dudamos, se convertirá en la 'novia del año'.