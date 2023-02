No cesa el polvorín de Telecinco y Mediaset. La cadena que tan bien nada entre la polémica y el lío, a cuyos programas les va el salseo sin límites, es ahora mismo un hervidero. Quien sabe si la situación soñada por sus mandamases o, quizás, una situación que se les puede volver en contra si llegase a estallar. Y en el ojo del huracán, Marta Riesco, novia de Antonio David Flores y colaboradora de algunos programas de Telecinco. En plena efervescencia de su sonada polémica, que resuena desde su encontronazo con Cristina Porta, Marta Riesco no ha dudado en mencionar no solo al presidente de Mediaset, Borja Prado, sino también al "peso pesado" más mediático de la cadena: Belén Esteban.