Kiko Matamoros tuvo una tarde complicada en 'Sálvame Diario' porque la polémica respuesta al bulo que se rumoreó durante su estancia en 'Supervivientes' ha seguido dando de qué hablar. Hasta hoy, que el colaborador se ha mostrado firme y ha advertido que confía plenamente en su pareja, Marta López Álamo, y que además, apoyará a ésta en todas las medidas legales que quiera tomar al respecto.

"Le recomendaría a todo el mundo que parasen el carro" confesaba Kiko nada más comenzar el programa, ya que "no van a sacar nada más de mí y lo que haya de verse, se verá en sede judicial". Con estas palabras, el colaborador dejaba claro que no da credibilidad ninguna al bulo que ha salido a la luz ahora, pero que lleva en los pasillos de Telecinco desde hace meses: "Me parece una canallada que se haya especulado con todo esto sabiendo cómo venía la noticia".

Kiko aseguraba que "han producido un daño moral y económico" a Marta y que "tengo una fe absoluta y total en mi pareja", por eso "no voy a contribuir ni medio minuto más a que se siga jugando con esto". De esta manera, parece que el colaborador ha conseguido zanjar la polémica ante todos los espectadores del programa ya que no cabe duda de que la información es falsa.

Europa Press hablaba esta tarde con él Kiko Matamoros y nos aseguraba que no le iba a dar importancia a algo que no tiene credibilidad: "De verdad, medio minuto le voy a dedicar a esto" y se mostraba indiferente ante las informaciones que pudieran tener sus compañeros: "A mí no me importa nada, nada".

Eso sí, Kiko nos dejaba claro que sigue adelante con los preparativos de la boda afirmando que los lleva "muy bien", por lo que este bulo que ha salido ahora a la luz se trata de algo sin importancia que no ha conseguido ensuciar el estado de felicidad que ambos tienen con la que será la boda de sus vidas.