No cesa el revuelo generalizado por el terremoto que sacude Telecinco tras la pelea entre Marta Riesco y Cristina Porta. Circulan frases, reacciones, vídeos, memes en una y otra dirección. Y mientras tanto la cadena vive una encrucijada aún mayor por su pérdida de audiencia y la ausencia de victorias frente a Antena 3, de tal forma que el polvorín ya ha llegado al mismísimo presidente de Mediaset, Borja Prado. Y, como no, como ocurre en todas las polémicas, hay quienes tiran de hemeroteca. Y en este punto ha salido -no podía faltar- el nombre de Jorge Javier Vázquez, popular e histórico presentador de Sálvame, entre otros programas.