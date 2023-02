Marta Riesco pretende seguir su lucha hasta las últimas consecuencias. Y así lo ha demostrado a través de su perfil de Instagram donde muestra una imagen en la que se lee "No tengas miedo", algo que la propia Riesco considera como una "señal".

Pero vamos por partes. Todo comenzó tras el rifirrafe que tuvo la reportera y novia de Antonio David Flores con una reportera de Sálvame durante la rueda de prensa del torero Ortega Cano. Marta Riesco se sintió insultada por su compañera de cadena, pero eso no quedó ahí, sino que considera que hay todo un complot montado contra ella dentro de la cadena. Un caso que ha salpicado al propio presidente de Mediaset, Borja Prado.

Pero es que Marta Riesco no se ha quedado quieta, sino que ha amenazado con arremeter contra muchas caras de la cadena amiga, como Belén Esteban, ligada a Sálvame y con la que ya ha tenido más de un encontronazo en el que casi llegan a las manos. Pero Belén Esteban no es la única, esto también ha afectado a Alexia Rivas o al Maestro Joao, entre otros.

Pero no todo es negativo para Marta Riesco que también ha encontrado aliados que defienden su labor como reportera, no solo dentro de la cadena, sino dentro de su ámbito más cerrado. Amigos que han compartido en redes sociales su apoyo a la reportera y que ella misma está copiando en su propio perfil para que la gente sepa que no está sola.

No es el único apoyo, Marta Riesco también confía en las señales que se encuentra. "Venir a la farmacia y encontrarme con esto, señales", escribe Marta Riesco en una publicación que acompaña una fotografía en la que se puede leer el mensaje "No tengas miedo". La guerra parece que acaba de empezar.