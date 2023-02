Isa Pantoja no puede más. Así lo ha dejado claro en un vídeo que ha colgado en sus redes sociales explicando su situación. Y es que la hija de la Tonadillera está preparando un reto que tiene junto a su pareja, Asraf Beno, de ganar una competición en su gimnasio local.

El resto es simple. Al igual que en muchos centros deportivos de España, cada local organiza una especie de juego de a ver quién corre más kilómetros en tanto tiempo. Por lo que parece, la pareja va primera en la lista de su gimnasio, pero el esfuerzo físico ha pasado factura a Isa P, que pide consejo a sus seguidores: "chicos, necesito que me ayudéis con una cosita que me ha pasado. Me duele mucho la rodilla de correr porque en nuestro gym han organizado una competición por parejas y se trata de la pareja que mas kilómetros haga en cinta. Nosotros vamos primeros, pero Asraf ha corrido muchísimo, yo lo he intentado, pero cómo no estoy acostumbrada, el sobreesfuerzo me ha hecho daño. Mañana vamos a estar todo el día allí metidos. No me he ido de vacaciones para ganar ese reto, para que veáis lo competitivos que somos. Necesito consejos".

Isa P revela la sexualidad de su madre, Isabel Pantoja: "Era su novia"

Isa P, la hija de Isabel Pantoja, se sometió a un tercer grado en el "Deluxe". De las muchas revelaciones que hizo, hubo una que dejó sorprendida a la audiencia, en el que revela un dato muy íntimo sobre la sexualidad de la tonadillera.

Muchos se ha hablado sobre una posible relación sentimental entre María del Monte e Isabel Pantoja, tras la muerte de Paquirri. Si bien, las cantantes siempre han negado estos hechos. Ahora, la revelación de Isa P puede poner patas arriba la historia de las dos tonadilleras.

Todo surgió en el plató del "Deluxe". Allí, cuando se hablaba de la relación entre las dos mujeres, Jorge Javier le pregunta claramente: "¿Y quién estaba en esa conversación? ¿La novia de tu madre estaba delante?". A lo que la hija de la tonadillera responde con un certero: "Sí".

Estas palabras han causado gran conmoción entre la audiencia, que no esperaban que los rumores se confirmasen con esta facilidad. De todos modos, son muchos los que defienden que Isa P no escuchó bien la pregunta y que por eso contestó así.

También hay, por supuesto, quien aplaude que se le pueda dar normalidad a la bisexualidad de Isabel Pantoja.