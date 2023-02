María Patiño es una presentadora y colaboradora de televisión española conocida por su trabajo en programas como "Sálvame". Nacida en Madrid en 1967, Patiño comenzó su carrera en televisión como modelo y actriz antes de convertirse en presentadora.

Sálvame es uno de los programas más longevos de la historia de Telecinco. Empezó siendo un contenedor en el que hablar de Supervivientes pero la buena acogida por parte del público hizo que fuera ganando cada vez más presencia hasta convertirse en un formato diario del que no solo han salido varios programas especiales como los viernes Deluxe o las cenas de famosos sino que también ha sido una gran cantera para los realitys de la cadena.

De hecho Sálvame ha logrado que se hable de sus contertulios y colaboradores no solo en el propio programa sino en todos los formatos de Telecinco desde los que se emiten de lunes a viernes a los que lo hacen solo los fines de semana.

Es un programa, además, que ha sabido reinventarse con sus diferentes versiones. La última estrategia para ganar público ha sido la de ganar audiencia con dos de las bazas más importantes que tiene el canal: presentadoras como María Patiño o Terelu Campos que desde hace varios meses se emiten a primera hora de la tarde como avance de los contenidos que va a tener el programa después.

A lo largo de su carrera, Patiño ha sido conocida por su personalidad directa e íntegra, lo que la ha convertido en una figura popular entre el público español. Ha abordado una amplia variedad de temas, desde la actualidad hasta la moda y la belleza, y ha sido reconocida por su defensa de la igualdad de género y la lucha contra la violencia de género.

Además de su trabajo en televisión, Patiño es una activista social comprometida y ha participado en numerosas campañas y eventos para apoyar causas importantes, como la lucha contra el cáncer y la defensa de los derechos de las mujeres. También es una escritora prolífica y ha publicado varios libros sobre temas de actualidad y de interés personal.

A pesar de su popularidad, la carrera de Patiño no estuvo exenta de controversia. Ha sido criticada por su estilo de presentación directo y su abordaje de ciertos temas polémicos, pero ha mantenido su postura y ha continuado trabajando en la televisión española.

Pero hace un tiempo, María Patiño confesó lo duro que fue quedarse embarazada del único hijo que tiene hasta el momento: "Con lo joven que yo era, empezando a trabajar en este mundo... Lo viví con mucho temor. Me puse a llorar y me abracé al ginecólogo. Le dije no es el momento. Y me dijo: 'No existe nunca el momento ideal para ser madre'", explicó la tertuliana en un Deluxe.