Después de estar al pié del cañón entre diario dirigiendo y presentando los Informativos de Telecinco, Pedro Piqueras ha aprovechado este fin de semana para disfrutar de una corrida en Valdemorillos con amigos. Muy feliz de poder aprovechar su tiempo libre, el periodista nos ha confesado que, a pesar de los rumores, continuará al frente del espacio informativo.

Pedro nos aseguraba que acudía "con amigos, a ver la primera corrida de la temporada" y que "voy a los toros" de forma habitual ya que "en mi ciudad hay un gran ambiente", aunque ha asegurado que "cada vez menos, la verdad, voy muy poquito". El presentador se mostraba de lo más relajado ante este plan de sábado con esta faceta taurina que desconocíamos.

Ante los rumores que ha habido a través de las redes sociales sobre su permanencia en los Informativos de la cadena, Pedro se sorprende ante la pregunta y nos aclara que: "'Yo no dejo nada! me ha sorprendido con esa pregunta". El presentadora confiesa estar "bien trabajando" y no tiene pensado retirarse de la pantalla.

Hemos aprovechado la oportunidad para preguntarle por ese día en el que pudo dar clase a la Reina Letizia antes de que se comprometiese con el, por aquel entonces, Príncipe Felipe: "no fue mi alumna, le di clase una vez, un día", una experiencia que califica de "inolvidable" y donde ya se dio cuenta que era "una gran estudiante y sobre todo, una gran presentadora de informativos, se veía que era una chica lista".

Bombazo en el mundo televisivo

Los consejos de administración de Media For Europe (MFE) y Mediaset España han acordado llevar a cabo un proceso de fusión por absorción de Mediaset España por parte de MFE, que esperan que culmine en el segundo trimestre de 2023, según han anunciado este lunes ambas compañías.

Esta operación ya estaba prevista en el Folleto de la oferta de adquisición de MFE sobre las acciones de Mediaset España realizada en julio. En esta operación, Media For Europe logró alcanzar el 82,92% del capital y los derechos de voto de Mediaset España, después de haber cerrado la OPA lanzada por el 44,31% que no controlaba.

En un comunicado, ambas compañías han destacado que desde una perspectiva estratégica, operativa e industrial, la fusión tiene como objetivo consolidar a MFE "como un grupo paneuropeo de medios de comunicación y entretenimiento que, manteniendo su posición de liderazgo en sus mercados nacionales, adquirirá una dimensión competitiva superior y el potencial de expansión en determinados países a lo largo de Europa".

Además, según han defendido, este proceso va a "proporcionar a MFE de la potencia necesaria para desempeñar un papel fundamental en el contexto de un posible escenario de consolidación futura en la industria europea de medios audiovisuales".

Para llevar a cabo la operación, después de la aprobación por las juntas de accionistas de MFE y de Mediaset España, previstas para el primer trimestre de 2023 --presumiblemente en marzo--, se realizará un canje de siete Acciones MFE clase A de nueva emisión, de las mismas características y con los mismos derechos que las Acciones MFE clase A existentes en ese momento por cada acción de Mediaset España.

Este canje, han explicado, ha sido calculado sobre la base de varias metodologías de valoración y referencias de valoración para las acciones de MFE y Mediaset España (en particular, el flujo de caja libre descontado, junto con el múltiplo de pares, los precios del mercado de valores y las calificaciones de los analistas).

En este sentido, está previsto que MFE emita 374.496.857 nuevas acciones de MFE clase A, por lo que MFE aumentaría su capital social emitido por un importe de 22.469.811,42 euros.

Fuentes cercanas a la operación estiman que estas acciones tendrán derecho a percibir el próximo dividendo previsto de MFE, por lo que el accionista de Mediaset España que acuda al canje se beneficiará del potencial de crecimiento de la acción de MFE y de la política de dividendo del grupo.

En el Folleto de la OPA de MFE sobre Mediaset España se informaba también que esta fusión supondría la exclusión bursátil de Mediaset España, supuesto en el que MFE solicitará la admisión a negociación en las Bolsas de Valores españolas de la totalidad de las Acciones A de MFE en circulación.

También está previsto que los accionistas de Mediaset España que voten en contra de la fusión en la junta de accionistas de la compañía tendrán derecho a ejercer sus derechos de desistimiento de conformidad con la normativa española.