La segunda edición del Benidorm Fest ha trascendido mucho fuera de las pantallas de TVE. El certamen musical de la cadena pública ha estado muy presente este fin de semana en Telecinco gracias a la cobertura que han realizado programas como 'Fiesta' y Socialité'', que incluso han enviado reporteros a la ciudad alicantina para contar la última hora.

Por ejemplo, 'Fiesta' contó en su plató con Aritz Aren, eliminado de la primera semifinal y uno de los protagonistas del festival por hate que recibió. El cantante y bailarín volvió a aclarar el malentendido que se produjo después de que diese su opinión sobre 'Quiero arder', el tema de Agoney: "Lo veo desde fuera y me hace hasta risa, porque suena a esa manera, pero para nada ese era el mensaje que quería dar. No tardé ni un minuto en pedir disculpas, pero sentí que decir mis gustos no era faltar el respeto a mis compañeros”.

“Antes no teníamos relación, hubo un rifirrafe, obviamente, pero porque no hablamos las cosas. Cuando nos vimos en Benidorm lo aclaramos todos. Todo está zanjado", afirmó sobre su relación con Agoney, matizando también sus palabras: "Cuando dije que 'Quiero arder' era satánico, me refería a la estética de su propuesta, pues aparece en la portada del single con unos cuernos de diablo".

Además de tener a Miguel Ángel López como reportero en el evento, Amor Romeira también desveló el mensaje que le envió José Otero después de preguntarle si estaba contento con su actuación: "No sé por qué han habido errores en la iluminación de mi actuación. Estoy un poco descontento con eso, pero vocalmente lo hice perfecto y el año que viene quiero volver".

En el caso de 'Socialité', Arnau Martínez se desplazo hasta Benidorm e hizo varios directos con el programa desde la playa de Poniente. En dichas conexiones, el reportero dio paso a dos entrevista con María Jesús y su acordeón, mítica artista de la localidad mediterránea, y Agoney, que explicó por qué no tiene un buen recuerdo de su paso por 'OT' debido a la enfermedad de su madre: "Mi paso fue un poco turbio y lo tengo un poco borroso. No estaba yo al 100%”.

“Ella enfermó cuando yo tenía catorce años y a los dos meses de salir de la academia, mi madre falleció. No fue un proceso nada fácil, estuve muchos meses que no quería saber de la música ni de nadie. Siento que está siempre conmigo”, añadió posteriormente.

Además de ello, María Patiño criticó a Chanel Terrero después de que no volviese a atender a Martínez y su compañero cámara en el photocall previo a la final del Benidorm Fest 2023: "Qué pena que se pierda la frescura. Te lo digo a ti, Chanel, que eres una pedazo de artista".