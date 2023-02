Han tenido que pasar 23 años para que la cantante Chenoa revelase el secreto mejor guardado de la primera edición de Operación Triunfo. Y lo hizo durante la emisión del podcast "La pija y la Quinqui", asegurando que había hecho un pacto con el programa porque no lo sabían ni sus propios compañeros.

Chenoa participó en la primera edición de Operación Triunfo, en la que Rosa López se hizo con el triunfo y la oportunidad de representar a España en Eurovisión con su "Europe' living a celebration". La cantante mallorquina se hizo con el cuarto puesto en el concurso, un puesto con el que no estaba muy de acuerdo, tal y como señaló hace unos días, denunciando el machismo que imperaba entonces.

Unas declaraciones, estas últimas, que no han sentado del todo bien a sus compañeros del programa, como a Javián, uno de los exintegrantes de "Fórmula Abierta" que aseguró que "Chenoa es quien es por ser la novia de David Bisbal". Chenoa también protagonizó últimamente otra polémica, en este caso con la ganadora de Operación Triunfo al asegurar que no la consideraba como amiga. Algo que no gustó nada a Rosa López que sí pensaba que a ambas las unía una amistad.

Operación Triunfo es un programa de televisión cuyo objetivo principal es descubrir y formar nuevos talentos en el mundo de la música. El programa se inició en España en 2001 y fue un éxito rotundo, alargándose durante varias temporadas más.

Durante el programa, un grupo de concursantes viven juntos y compiten entre ellos. Cada semana, los concursantes deben demostrar su talento en una actuación en directo, y el público es el encargado de votar por su favorito. Los concursantes más débiles son eliminados semana tras semana, hasta que solo queda un ganador.

El programa ha sido el lanzamiento de carrera de muchos artistas exitosos en España y en otros países de habla hispana. Algunos de los artistas más destacados que han surgido de Operación Triunfo incluyen al citado David Bisbal, pero también Aitana o Amaia Romero.

Atmósfera

Operación Triunfo también es conocido por su estilo único y su atmósfera acogedora y familiar. Los concursantes son a menudo vistos como una familia unida y los espectadores sienten una conexión emocional con ellos a lo largo del programa. Además, el programa ha sido el hogar de muchos momentos memorables y épicos, incluyendo actuaciones emocionantes, discursos emotivos y actuaciones en directo conmovedoras.

Pero el programa también guarda sus secretos y Chenoa ha desvelado uno de ellos, 23 años después de que ocurriera. Contaba Chenoa en el podcast "La pija y la quinqui" que a ella le gustaba leer el periódico por las mañanas. El programa le facilitaba el periódico, pero la cantante se dio cuenta de que faltaban partes del periódico que habían sido recortadas. "Primero era un trozo, después media página y acabaron incluso quitando páginas completas", explicó.

Un día, cuando Chenoa fue a coger el periódico, se dio cuenta de que estaba completo. "Se habían olvidado de recortar las páginas", explicó, señalando que, en un determinado momento, llegó a ver una información "donde nos ponían a caldo". En ese momento, los trabajadores del programa fueron a su encuentro y le quitaron el periódico. "Les dije que no iba a decir nada, ni siquiera a mis compañeros porque no les iba a venir bien saberlo", destacó. Ahora, 23 años después, conocen el secreto.