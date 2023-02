Inés Hernand visitó durante la noche del lunes el plató de 'La Resistencia' para comentar sus impresiones sobre la segunda edición del Benidorm Fest en TVE. La presentadora, que ha repetido por segundo año consecutivo al frente de las galas, esta vez junto a Mónica Naranjo y Rodrigo Vázquez, pudo haber estado acompañada por el propio David Broncano al frente del evento musical.

Así lo reveló ayer el propio presentador en Movistar Plus+. "¿Tú sabes una información de esto? Lo puedo decir aquí, yo creo. ¿A ti te llegué a decir que me propusieron hacer esto?", aseguró ante una Inés Hernand que no daba crédito: "¿El Benidorm Fest? ¡Ay, David, y cómo dijiste que no!".

"Por dinero", confesó el cómico mientras el público arrancaba a aplaudir su sinceridad. "No hubo acuerdo económico, pero me hubiera gustado hacerlo", reconoció Broncano sin convencer a su compañera: "Sí, ya veo cómo te gustaba hacerlo".

El motivo por el que Broncano rechazó presentar el Benidorm Fest. Cero sorpresas. pic.twitter.com/DmM5N6utl7 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 6 de febrero de 2023

Más adelante, Hernand aprovechó para poner al día a Broncano sobre la próxima representación española en Eurovisión 2023, que se celebrará en Liverpool el próximo mes de mayo. "Ha ido la ganadora de los ornitólogos", explicó en referencia a la victoria de Blanca Paloma con su tema 'EAEA'.

Respecto a su estancia en Benidorm, la presentadora aseguró que "una maravilla" para jubilados: "Se lo recomiendo a todo el mundo. Yo quiero morir allí". Además, también puso el foco en la "diversidad" que se respiraba por las calles de la ciudad alicantina. "Incluso he visto paseando a parejas heterosexuales por allí. Iban de la mano y se les respetaba", bromeó.