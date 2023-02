La ganadora de Benidorm Fest 2023, Blanca Paloma, recibió 9.898 votos de los espectadores en la final celebrada este sábado, lo que equivale a un 28,28% del total, frente a los 9.515 votos (un 27,19%) que se emitieron a favor de Agoney, segundo clasificado.

RTVE ha revelado la cifra exacta que convirtió a ambas en las propuestas con mayor apoyo del televoto, que computó 34.997 votos de la audiencia, de los cuales 24.553 fueron por SMS y 10.444 llegaron a través de llamadas.

Por el sistema de reparto lineal consignado en las bases del concurso, que asigna una cantidad fija de puntos de acuerdo con el orden de preferencia del público, la propuesta de la ilicitana recibió 40, el mayor volumen, y el artista canario, 35.

Por detrás quedaron: Vicco, que recibió 6.030 votos (17,23%); Megara, 2.908 votos (8,31%); Karmento logró 2.371 votos (6,77%); Fusa Nocta obtuvo 1.755 votos (5,01%); Alice Wonder recibió 1.543 votos (4,41%), y José Otero logró 977 votos (2,79%).

El televoto representa un 25% de la nota final de cada participante, que se suma al 25% del jurado demoscópico (350 espectadores elegidos como una representación de España en términos de edad, género y territorio) y a la opinión del jurado profesional, que representa el 50%.

Blanca Paloma y su tema "EaEa" conquistaron el triunfo y el derecho de representar a España en Eurovisión 2023 con un total de 169 puntos, tras hacer suya además la mejor votación del jurado profesional (94 puntos de 96 posibles, al concederle 7 de los 8 miembros su máxima nota) y la segunda mejor del demoscópico.

Le siguió Agoney, con 145 puntos, así como Vicco, con 129 puntos; Megara, 106; Alice Wonder, 89; Karmento, 80; José Otero, 75, y Fusa Nocta, con 71.

Uno de los momentos más comentados de la gala fue la aparición de Chanel. Para sorpresa de muchos, la triunfadora de Eurovisión del año pasado no actuó en la gala, aunque si entregó el premio a la ganadora. En Ya es Mediodía han analizado lo ocurrido y el encargado de hacerlo ha sido el periodista experto en Eurovisión, Juanma Fernández. “Se van a tener que dar un punto en la boca porque Blanca Paloma nos va a dar un pichonazo en Eurovisión” y nos ha contado qué se esconde ante tal cambio de actitud. Según el experto, Chanel no estaría bien asesorada. Ha fichado por una agencia internacional y le están dando una imagen que no se corresponde “Nos la quieren vender como una gran diva internacional y lo es, pero hay que trabajar en ello”.

Antes de llegar a ser una gran diva internacional hay que hacer un trabajo previo y la artista todavía está en proceso. Eso sí, parece que la cantante es otra cuando no tiene a su equipo detrás “En el Benidorm Palace sí que cantó y cantó gratis”.