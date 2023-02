Parece que la polémica de la reportera Marta Riesco le está pasando factura, tanto, que ha apagado sus redes. Y es que Marta Riesco suele ser muy activa en los perfiles que maneja, incluso hay algunos que aseguran que lleva otros perfiles como el de su novio, Antonio David Flores. Algo que no está ocurriendo en la actualidad.

Toda la polémica con Marta Riesco se inició durante una rueda de prensa del torero José Ortega Cano en la que Marta Riesco fue increpada por una reportera de Sálvame. Sin embargo, esta situación fue a más, denunciando Marta Riesco haber sufrido una campaña de acoso dentro de la cadena en la que trabaja. Y es que la reportera ha apelado incluso al presidente de Mediaset, Borja Prado, para que medie en este asunto.

Pero es que Marta Riesco, al menos hasta ahora, no pretendía callarse y había amenazado con empezar a contar todo lo que sabía de otras caras de la cadena. Entre ellas, la de Belén Esteban, colaboradora de Sálvame, con la que no tiene buena relación. De hecho, ambas estuvieron a punto de llegar a las manos en dos ocasiones.

Apoyos

Sin embargo, Marta Riesco también ha encontrado apoyos durante este tiempo, tanto en amigos como en el que es su pareja, Antonio David Flores, que hizo una publicación en Instagram arremetiendo contra la cadena en la que trabajó durante mucho tiempo. Unas declaraciones que no le salieron de todo bien al exguardia civil, ya que sus seguidores no dudaron en llamarle "hipócrita" por condenar el caso de Marta Riesco y no otras campañas de acoso que se habían llevado a cabo en la cadena cuando él estaba trabajando allí.

Pero a pesar de todo lo ocurrido, Marta Riesco seguía publicando en su Instagram, sobre todo stories, de los apoyos que recibía, entre otras cosas. Algo que no ocurre desde el lunes, donde el último post que publica se puede leer "Gracias" acompañado por un corazón. ¿Mensaje de despedida? Pues teniendo en cuenta el tiempo que hace que no publica nada más, bien podría ser que la reportera se esté tomando un descanso para asimilar todo lo ocxurrido.