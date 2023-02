El Hormiguero, el programa que presenta Pablo Motos en Antena 3, suele contar con invitados de excepción que normalmente vienen a promocionar su trabajo, pero en ocasiones también se sinceran y acaban contando cosas de su vida privada que no esperaban. Así ocurrió durante uno de los últimos programas en el que una de las invitadas, que había venido a promocionar una película, acabó confesándole al presentador su adicción.

"El Hormiguero es uno de los programas más populares y exitosos de España. Comenzó su transmisión en 2006 y desde entonces ha logrado mantenerse como una de las opciones más populares en la televisión española. El formato del programa es muy divertido y entretenido, y se enfoca en la entrevista a famosos y celebridades, así como en la realización de divertidos juegos y experimentos. Además, cuenta con una amplia variedad de secciones, desde sketches cómicos hasta la presentación de música y bailes.

El programa ha sido muy bien recibido por el público español, y ha sido reconocido con varios premios y distinciones. Además, ha conseguido una gran cantidad de seguidores gracias a su formato divertido y entretenido, y a la participación de muchos famosos y celebridades, entre ellos, el actor Will Smith, por poner tan solo un ejemplo.

Y entre las últimas invitadas que ha tenido el programa han sido las actrices Miren Ibarguren y Pepa Charro (La Terrremoto de Alcorcón), que están promocionando la película "La novia de América". Durante la entrevista, Pepa Charro habló sobre su personaje, La Terremoto, asegurando que "tengo la suerte de vivir la bipolaridad desde un sitio muy bonito, es el cómo vives tu vida normalmente y cómo te gustaría vivirla, y yo tengo la suerte de tener las dos”.

La historia

En cuanto a la película que ambas presentaban, Ibarguren señaló que "la idea parte de una historia real que le pasó al director, su padre le llamó desde México y le dijo que se iba a casar con una mujer mucho menor que él". Por su parte, Pepa Charro, que hace de mala, aseguró que su personaje "toma drogas, toma alcohol y es un poco la mala de la película, para mí fue una maravilla hacer de mala”.

Pablo Motos también quiso hablar un poco sobre la vida de las actrices. Y es que Pepa Charro tiene un negocio hostelero en Mallorca, "pero yo no he cocinado en mi vida. También es verdad que estoy en contacto, a través de un foro, con mujeres chefs y asisto a eventos muy top, me han contratado para hacer una paella vegana para 1.500 personas, imagínate las cantidades".

Pero la conversación subió de tono cuando hablaron de adicciones. Fue en ese punto cuando Miren Ibarguren confesó su adicción: “Un día me cayó en Instagram un vídeo de militares volviendo a casa y me pego unas lloreras con eso… por las mañanas estoy súper enganchada, entre ser madre y los vídeos… se me ha abierto el corazón. Me encanta mi nueva vida emocional”.