Telecinco vive uno de los momentos más amargos de su historia. La crisis de audiencia en la que está a sumida y el auge de Antena 3, que se corona en cada una de las principales franjas horarias de la jornada, le obliga realizar cambios cada poco tiempo.

Hace unas semanas, la cadena de Mediaset estrenó la segunda temporada de Pesadilla en el paraíso, con el objetivo de rellenar el hueco de prime time y tener un tiempo de respiro hasta el estreno de Supervivientes, su gran éxito de 2022. En la edición del año pasado, llamada "Pesadilla en el paraíso", el ganador fue Víctor Janeiro, tras 119 días en el programa. El segundo puesto fue para Beatriz Retamal y el tercero para Daniela Requena. Además, también participaron populares personajes como Lucía Bosé, Gloria Camila Ortega o Pipi Estrada.

En esta nueva edición, estrenada el pasado 2 de enero, participan Antonio Montero, Borja Estrada, Kiko Jiménez, Mar López, María José Galera, Silvina Magari, Tania Déniz, José Antonio Avilés, Maite Galdeando, Pablo Sebastián y Begoña Gutiérrez. No obstante, la cadena parece no haber dando con la tecla con este programa, dado que no levanta cabeza y siempre se hunde en cada emisión. Por ello, Telecinco ya ha puesto punto y final al reality y prepara la inminente llegada de Supervivientes, tal y como ha confirmado el portal especializado en televisión VerTele. "Entre el viernes y el domingo se cerrará la granja, por lo que el Debate de este domingo será el último, y ya no contará con conexiones con Nagore Robles puesto que la granja habrá sido cerrada. Sólo estará Sandra Barneda en plató. La final del domingo 19 no será la última emisión del formato. También habrá Debate Final, que se grabará previsiblemente el día después de la final (lunes día 20), y que se emitirá en una fecha aún no determinada por Telecinco. Especulando al repasar el calendario, cabría pensar que podría emitirse el jueves 23 o el domingo 26, lo que cerraría definitivamente el reality y daría pie al comienzo de Supervivientes 2023 a la semana siguiente, la primera de marzo".

Laura Madrueño: del espacio del tiempo a la Palapa de 'Supervivientes'

'Supervivientes 2023' supondrá era el primer reto profesional de Laura Madrueño en el mundo del entretenimiento televisivo. Licenciada en Comunicación Audiovisual, la periodista forma parte del equipo de Informativos Telecinco y está al frente del espacio El Tiempo que se emite tras el Informativo de Pedro Piqueras. Además, es colaboradora en programas como ‘El programa de Ana Rosa’ y ‘Sálvame’ y ha realizado reportajes sobre viajes, deporte y vida sana para diversos medios.

Gran apasionada del mundo marino y los deportes, es cofundadora de la productora We Are Water Films, desde la que realiza junto a su equipo documentales submarinos. En 2021 publicó su primer libro 'Somos agua', en el que analiza los problemas que aquejan a los océanos. Actualmente Laura es uno de los perfiles más influyentes en cuanto a concienciación ecológica y cuidado del medio ambiente.