Parece que no va a haber una segunda temporada del reality "La marquesa" en Netflix, que se ha cancelado. Un programa en el que se daba cuenta del día a día de la hija de Isabel Preysler, al estilo de "Soy Georgina" y a pesar del interés de la plataforma por hacer una continuación.

Y es que muchas cosas han pasado en la vida de Tamara Falcó desde que se estrenase el reality. En el programa se contaba la relación que Tamara Falcó tenía con Íñigo Onieva, y se hablaba incluso de los rumores sobre sus infidelidades, de las que, aparentemente, Tamara salía airosa.

También salía la relación que su madre tenía con el escritor Mario Vargas Llosa, incluso grabaron en la casa que el escritor tiene en Nueva York, donde Tamara pasó unos días junto a su madre y su pareja. Pero todo cambió tras la emisión del programa.

Una vez terminado el reality se hizo pública la infidelidad de Íñigo Onieva, lo que llevó a la ruptura de la pareja y, más tarde, a una reconciliación. Y en el caso de su madre, sonora fue la ruptura que tuvo con Mario Vargas Llosa.

Ruptura

Una ruptura que, como se ha conocido, tuvo mucho que ver la forma en la que el escritor trataba a los hijos de Isabel Preysler, en especial a Tamara, de la que "se mofaba", como denunció la propia Isabel Preysler. Y es que parece que el escritor se creía mucho más que la familia de Isabel Preysler, algo que no le gustó nada a la conocida como la reina de corazones.

Todos estos cambios hicieron que Tamara se replantease seguir con el reality, a pesar de que se habían iniciado las conversaciones para una segunda temporada en el mes de septiembre, tal y como cuenta Vanitatis. Así que, al menos de momento, no habrá segunda temporada de "La marquesa", mientras la apretada agenda de Tamara Falcó no lo permita. Sin embargo, no es un adiós definitivo, así que el tiempo lo dirá.