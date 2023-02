Anabel Pantoja está siendo uno de los apoyos fundamentales para su tía, Isabel Pantoja. Ahora que la matriarca del clan emprende gira a Estados Unidas, la influencer no se ha querido separar ni un solo momento de su lado y ha hecho las maletas para acompañarla ante este nuevo proyecto encima de los escenarios. Este miércoles, hemos podido hablar con la joven en el aeropuerto y se ha querido parar en seco ante las cámaras para lanzar un mensaje muy importante.

Harta de las críticas que recibe por redes sociales por sus imágenes en bikini, de hecho, hoy mismo la veíamos en la portada de la revista Lecturas, Anabel ha querido lanzar un mensaje: "que no se promuevan los insultos ni las críticas al físico de las personas y que los menores que las madres tengan cuidado con los menores teniendo esa clase de redes sociales y que lo utilicen para eso".

Anabel ha dejado claro que "ya no me ofendo, pero me da susto la sociedad que tenemos, en lo que se está convirtiendo la sociedad" porque "unas estrías y unos michelines no son motivo para insultar o desear la muerte". La sobrinísima cree que "hay que mostrar la realidad y mostrar cómo cada una es y si te pones un filtro también, cada uno es dueño de lo que sea, pero por favor, vamos a dejar los insultos y no porque me afecten, sino porque dan miedo".

En cuanto a la boda de su prima Isa con Asraf, Anabel espera que su boda le sirva de ejemplo para ver lo que no hay que hacer: "A lo mejor mi ejemplo le sirve a ella, así que genial" y además nos asegura que disfrutará al máximo ese día: "Voy a estar en la boda dándolo todo, o sea ¿hola? Tengo unas ganas flipantes".

Sobre lo que sí que no ha querido pronunciarse la que fuera colaboradora de televisión es sobre la asistencia o no de su tía a dicho enlace: "me preguntáis cosas que yo no tengo ni puñetera idea". La influencer tampoco quiere entrar en la polémica de si ella está más unida a la cantante que sus propios hijos: "Yo ya a eso no voy a contestar, cada uno tiene lo suyo y ya está".