La ruptura entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa ha sido más que sonada, pero poco se sabía sobre qué era lo que le había ocurrido a la pareja... hasta ahora. Y es que la reina de corazones se había hartado de que su novio se mofase de su hija Tamara Falcó. "Tengo un límite", aseguró a la revista Hola.

La vida de Isabel Preysler ha llenado desde siempre las portadas de la prensa rosa, un mundo en el que se mueve como pez en el agua. Por eso, sus romances siempre han sido sonados. Comenzando por Julio Iglesias, con el que tuvo tres hijos, Chabeli, Enrique y Julio José. Tamara surgió de su casamiento con el marqués de Griñón y, tras la marcha del resto de sus hijos, ha sido su principal apoyo en los últimos años.

Pero Tamara Falcó comenzó a hacer su vida e Isabel Preysler encontró especial refugio en Mario Vargas Llosa, una relación que llamó mucho la atención, sobre todo porque el escritor no es una persona a la que le guste mucho la prensa del corazón, con un perfil muy distinto al de Isabel Preysler.

Y pasó el tiempo, Tamara Falcó inició una relación con Íñigo Onieva que tuvo sus más y sus menos, ya que las infidelidades de este último, primero rumores y después confirmados a través de unas fotos que se hicieron públicas y en las que Íñigo Onieva aparecía besando a una mujer que no era Tamara, propiciaron su ruptura.

Meses después de romper, ambos volvieron a verse en varias ocasiones durante las pasadas navidades y finalmente volvieron a juntarse, esta vez con planes de boda cerrados y un romántico viaje al Polo Norte que se pudo ver en la revista Hola.

Separación

Pero este regreso amoroso encalló con una separación, la de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa. Hasta ahora, poco se sabía sobre lo ocurrido, pero Isabel Preysler ha contado en Hola lo que pasó para acabar rompiendo. Y es que, como madre, lo más importante para la reina de corazones son sus hijos, por encima de las parejas.

Según comentó Isabel Preysler, ésta no pudo aguantar más las mofas del escritor hacia su hija. "Se reía de Tamara". Y como ejemplo, está el cuento "Los vientos" donde hace una clara referencia a Tamara Falcó al hablar de “las Islas Marquesas”, un guiño al título nobiliario que recibió Tamara tras morir su padre. En el texto se podía leer "la Filosofía comparte el departamento académico con Teología y Cocina. ¡Vaya mezcla! Me imagino el diploma de Doctor en Filosofía, Teología y Gastronomía y me muero de risa”, en clara referencia a Tamara Falcó. Esto, para Isabel Preysler "es caer muy bajo".