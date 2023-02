¿Se imaginan a un famoso español experto en ovnis? ¿Y en ornitología? ¿O en uno que se sabe todo de Mary Poppins? La respuesta la tendremos en 'El círculo de los famosos', el nuevo concurso de Antena 3 para el 'prime time' de los miércoles, que la cadena estrena este 8 de febrero. Adaptación de un formato británico que ha tenido versiones en países como EEUU, Alemania, Países Bajos y Suecia, el programa sentará cada semana a siete personajes conocidos alrededor de un gran círculo en movimiento, que deberán ayudar a los concursantes en una materia determinada, como si se tratara de uno de los quesitos del Trivial.

Antonio Resines, Mar Flores, Lolita, Fernando Morientes, Pepe Reina, Feliciano López, Alberto Chicote, Cepeda, María Pombo, Samanta Hudson y Ana Obregón son algunas de las 56 'celebrities' que se atreverán a poner a prueba sus conocimientos. Juanra Bonet, cinturón negro en concursos tras sus últimas experiencias en '¡Boom!' y '¿Quién quiere ser millonario?', ejerce como maestro de ceremonias y explica algunas de las claves de un programa en el que ha podido soltarse más que nunca.

-¿Nos van a sorprender muchos las famosos con las especialidades que han elegido como expertos? ¿Se salen de las áreas a las que normalmente les asociamos?

-Hay invitados que han elegido la especialidad que se les presupone, pero hay otros que se han ido un poco más lejos. A mí me sorprendió mucho el que dijo que había elegido los Kennedy. O el de ornitología y el que dijo que le podíamos preguntar cualquier cosas sobre tortillas.

-El de las tortillas no será Chicote.

-¡No! ¡Y eso es lo más bonito!

-Si le hubieran invitado a usted, ¿con qué tema se habría atrevido?

-Hubiera dicho rock de los 70, cómics de Marvel o juegos de rol. Como ves, son gustos muy vinculados a mi etapa de acné.

-¿Cuáles son los principales ingredientes de 'El círculo de los famosos'?

-Lo más importante, el plató. Es el más espectacular en el que he estado. El juego es muy divertido y, al no haber equipos, el ambiente está más relajado y desde casa siempre estás empatizando con el concursante. La competencia desaparece, vamos todos a una con la persona que está jugando en ese momento, así que la relajación que tienen los famosos es clave. En 'Pasapalabra' yo quiero que gane mi equipo cuando estoy de invitado. Cuando soy presentador de '¡Boom!' tengo dos equipos y debo permanecer neutral. Pero aquí vamos todos con el concursante. Además, los famosos no perjudican nunca a la persona que juega. Pueden ayudar a o no, pero su aportación jamás perjudica negativamente al dinero que se acumule. Eso hace que estén más relajados y todo se convierta en un grupo de amigos jugando.

-¿En este programa puede hacer más el gamberro que en los otros concursos que ha presentado?

-La manera de jugar nos ha dejado a todos más relajados. Como no hay dos equipos compitiendo entre ellos, vamos todos a una. Además, el plató se mueve, hay música y eso permite que todo se destense. Estamos como si fuéramos en zapatillas y creo que eso se va a percibir desde casa.

-¿Así que se ha soltado más?

-Sí, pero como consecuencia del clima que se creaba. Lo más bonito es que no era nada impuesto, simplemente que te iba llevando a eso el programa. Podíamos movernos, jugar, levantarnos, sentarnos, correr, tirarnos al suelo...

-Se está convirtiendo en una voz autorizada en concursos, con permiso del veterano Jordi Hurtado. Ha estado ocho años en '¡Boom!' y lo llegó a compaginar con los especiales de '¿Quién quiere ser millonario?'

-Al final la última palabra la tiene el espectador, aunque obviamente sean mis jefes los que me han puesto ahí. ¡Qué alegría si cuando alguien piensa en concursos y le vienen a la cabeza un número de caras mi avatar está por ahí dando vueltas!

-¿Por qué los concursos son un género que nunca pasa de moda?

-Porque hacen mucha compañía. Reúnen a toda la familia, a mayores, pequeños, la abuela sabe cosas de cuando era joven, los peques saben cosas de hoy, y eso en los hogares se disfruta. También empatizas con los concursantes. Y puedes pensar que también te puede pasar a ti, que puedes llamar y jugar, que puedes probar.

-Será experto en muchas cosas al haber estado ocho años en '¡Boom!', que era entretenimiento pero tenía un componente cultural.

-Pues no... Porque estoy pendiente de muchas cosas que no se ven, más que de los datos. Estoy pendiente de una cámara esta, de si me tengo que mover, y no tengo tanto tiempo para aprender. Y mira que es una pena. Porque sería para retirarme de presentar, irme a un concurso y llevarme el bote.

-Usted también es actor y últimamente le hemos visto en papeles secundarios en títulos como 'Reyes de la noche', 'Gente hablando' y 'Dos años y un día'. ¿No le da envidia Arturo Valls, que después de '¡Ahora caigo!' tuvo su serie como protagonista en Atresplayer Premium?

-Pues como ahora estoy haciendo teatro en Madrid me lo estoy pasando pipa. Estoy haciendo 'La cena de los idiotas' con Agustín Jiménez y David Fernández, seis funciones a la semana. Así que no tengo ese gusanillo carcomiéndome, sino todo lo contrario. Tengo infusiones de miel y jengibre para la voz en mi mesilla. No me quejo y si lo hago, me puedes dar una colleja.