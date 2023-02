La reportera de Telecinco y novia de Antonio David ha vuelto a las redes, y lo hace con un llamamiento directo a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por la campaña de acoso que asegura estar recibiendo en la cadena donde trabaja. "Estoy siendo apedreada", asegura en sus redes, acompañando la publicación con varios clips de emisiones de Sálvame donde su presentador, Jorge Javier Vázquez, la llama "cenutria con z".

Aunque los problemas de Marta Riesco con Sálvame ya vienen de muy atrás, todo estalló hace unos días durante la rueda de prensa del torero José Ortega Cano en la que la reportera de Telecinco fue increpada por otra compañera de la cadena, pero perteneciente a Sálvame. Pero la cosa no se quedó ahí, sino que fue mucho más allá, sintiéndose la reportera acosada, sobre todo por el programa que produce La Fábrica de la Tele.

Todo hizo que la reportera llegase hasta la máxima instancia de Telecinco, al presidente de Mediaset, para que la ayudase en este momento tan duro que está viviendo. Tampoco se calló y amenazó con contar todo lo que sabe de algunos rostros de la cadena, entre ellos Belén Esteban con la que ya protagonizó en el pasado varios encontronazos, y a punto estuvo de llegar a las manos en dos ocasiones.

Entre los apoyos que logró la reportera estaba el de su novio, Antonio David Flores, que aprovechó su perfil de Instagram para lanzar un duro mensaje contra la cadena en la que trabajó. Sin embargo, esto no le salió tan bien al exguardia civil, ya que sus propios seguidores le echaron en cara su hipocresía, porque esas cosas no le parecían tan mal cuando trabajaba en la cadena y que, incluso, él hizo una campaña de acoso contra la que fuese su mujer, Rocío Carrasco.

Ante la gravedad de la situación, Marta Riesco, que es una persona muy activa en las redes sociales, decidió tomarse un pequeño descanso. Pero ha vuelto con mucha más fuerza y dos publicaciones. Una acompañada por un vídeo en el que Jorge Javier Vázquez se mete con ella y en el que pide ayuda a la ministra de Igualdad. "No sé qué me duele más, si todos esos feministas en plató como Miguel Frigenti diciendo que 'esta chica está mal' o Gema López, Adela y Lidia Lozano, también feministas de pro, sin hablar, sin defensa, jaleando este espectáculo dantesco. En la plaza del pueblo siendo apedreada por el presentador estrella", comenta, apelando a Irene Montero: "¿A lo mío cómo lo llamamos? ¿No merezco yo una defensa?".

No fue la única publicación, Marta Riesco también ha querido compartir "uno de mis momentos más tristes que he vivido en mis 35 años". Era el pasado 5 de abril, "mi pareja me había enviado unas flores preciosas al trabajo. Estaba saliendo de lo que era un acoso y derribo constante por parte de La Fábrica de la Tele. Me pedían que aguantara , que callara , que no contestara. Ese día, un redactor vestido de payaso me esperó a la salida de Mediaset mientras todos los trabajadores podían verle y reírse de mi. Y así lo hacían todos".

"Pasé una vergüenza horrible, vomité en el baño y salí dispuesta a irme a mi casa a llorar. No quería que me viesen llorar en Sálvame. Sabía que mi familia estaba viendo la televisión, así que aguanté esa humillación. Cuando llegué a casa el presentador, Jorge Javier pidió a Germán, el reportero al que todos le reían la gracia, que imitase mi ojo caído. Él se quitó las gafas y lo hizo mientras bailaba twerking en la puerta de mi casa y me gritaba por la ventana", culmina la reportera.