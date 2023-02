'El Hormiguero' recibió este martes la visita de Miren Ibarguren y Pepa Charro. Las actrices, que acudieron al programa de Antena 3 para promocionar el estreno de la película 'La novia de América', también se animaron a participar en un juego propuesto por Pablo Motos. Un juego que, además, sirvió para que el presentador contara una anécdota con el rey Felipe VI.

Motos y las actrices debían compartir historias que podían ser reales o inventadas, pero el presentador se decantó por contar una verdadera. "¿Has recibido alguna llamada telefónica de alguien que no nos lo creeríamos?", le preguntaron Trancas y Barrancas a su jefe, dando pie a que este hablara de una conversación que mantuvo con el monarca.

"A mí me llamó el rey de España", comenzó diciendo antes de entrar en detalles sobre la llamada en cuestión: "Me llamaron por la mañana de la Casa Real y me pasaron con el rey. Me dijo que le gustaría que presentase unos premios para héroes anónimos".

"¿Estás diciendo que el rey estaba haciendo las labores de producción del evento?", le preguntó una de las hormigas al conductor del espacio, que respondió con un rotundo "sí".

"Por supuesto le dije que sí y lo presenté. Hasta aquí la historia", finalizó Motos ante Ibarguren y Charro, que acertaron al apostar que la historia que había contado era verdadera. "Pensaba que ibais a caer", confesó el presentador.